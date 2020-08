HVV: Gratis fahren in Hamburg – dieser Trick macht‘s möglich

Gute Nachrichten für alle Hamburger: Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat eine besondere Aktion angekündigt, die Kundinnen und Kunden Gratis-Fahrten an bestimmten Tagen ermöglicht.

Hamburg – Die Coronavirus-Sars-CoV-2-Pandemie* war für den Hamburger Verkehrsbund (HVV) eine schwierige Zeit: Das Unternehmen verzeichnete insbesondere in den Anfangsmonaten der Krise drastische Fahrgastrückgänge* und massive Verluste, 24hamburg.de* berichtete.

Die am 1. Juli durch die Bundesregierung eingeführte Mehrwertsteuersenkung hatte zum Ziel, wirtschaftliche Schäden durch die Corona-Krise abzuschwächen. Der HVV will diese Ersparnisse nun an Kunden weitergeben – dafür hat sich das Unternehmen eine besondere Aktion überlegt, bei Kunden unter anderem an bestimmten Tagen gratis in Hamburg fahren können.* 24hamburg.de kennt die Details. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.