14 Schweinen droht Tod in den Flammen - Nachbar reagiert geistesgegenwärtig

Bei einem Feuer in einem Schweinestall in Bellersheim drohen 14 Tiere zu verenden - doch der Nachbar reagiert geistesgegenwärtig.

Hungen - Glimpflich ausgegangen ist am Sonntagnachmittag ein Brand in einem Schweinestall an der Landesstraße zwischen Bellersheim und Bettenhausen in Hessen: Gegen 17.15 Uhr brach das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in dem Zuchtbetrieb aus.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 14 Tiere in dem Stallgebäude - aber ein Nachbar handelte geistesgegenwärtig und befreite die Tiere aus dem Stallgebäude, so dass weder Menschen noch Tiere zu Schaden kamen.

Hungen: 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr rückte sogleich mit einem großem Aufgebot an: Atemschutzgeräteträger drangen in die völlig verrauchte Halle ein und löschten den Brand im Dachbereich des Gebäudes. Bereits gegen 18.15 Uhr konnte vermeldet werden, dass die Flammen gelöscht waren, wie giessener-allgemeine.de* berichtet.

Im Anschluss stellten die Feuerwehren noch den Brandschutz sicher. Rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bellersheim, Bettenhausen, Hungen, Lich, Laubach, Obbornhofen und Utphe waren an den Löscharbeiten beteiligt. Die Höhe des Sachschadens stand am Sonntagabend noch nicht fest.

