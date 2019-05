Doppelt geblitzt: Biker rast mit über 100 Sachen durch Ortschaft - auf zwei Motorrädern

In Hessen hat ein Motorradfahrer mit der Geschwindigkeit ziemlich über die Stränge geschlagen. Er wurde gleich zweimal in einer Ortschaft mit jeweils über 100 Stundenkilometern geblitzt - und das auf zwei verschiedenen Maschinen.

Hundsangen - Im Kreis Limburg-Weilburg (Hessen) hat ein Mann offenbar die Beschleunigung seiner beiden Motorräder testen wollen. Das vermutet die Polizei. Aber der Reihe nach.

Hundsangen: Mit über 100 Sachen durch die Ortschaft

Ein Motorradfahrer hat sich in einer hessischen Kleinstadt gleich zweimal hintereinander als Temposünder verewigt. Er war morgens erst mit 116 Stundenkilometer und wenig später mit 132 Stundenkilometern mitten durch Hundsangen gerast und dabei innerhalb geschlossener Ortschaft geblitzt worden.

Kurios: Zwischen 8 und 9 Uhr erfasste das Polizei-Gerät den Motorradfahrer mit zwei verschiedenen Maschinen, bei denen jeweils die Kennzeichen verdeckt waren. Die Polizei in Montabaur vermutet, dass der Biker die Beschleunigung seiner beiden Maschinen testen wollte.

Ermittlungen führen zu Motorradfahrer

„Durch das gründliche Auswerten der beiden qualitativ guten Beweisfotos und einer strategischen, gewissenhaften Ermittlung“, so heißt es im Polizeibericht, gelang es den Beamten, den Verantwortlichen zu identifizieren.

Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen zwei Verstößen: Dabei geht es um „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ sowie „Kennzeichenmissbrauch“. Und: Er dürfte darüber hinaus seinen Führerschein eine lange Zeit los sein.

(red)

