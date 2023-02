Hund Dexter musste Jahre lang alleine im Bunker leben: Gibt es jetzt das Happy End?

Hund Dexter wurde drei Jahre in einem Bunker eingesperrt, jetzt kümmert sich das Tierheim Köln-Ostheim (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Hund Dexter musste drei Jahre in einem Bunker leben, bevor er von einem Kölner Tierheim gerettet worden ist. Nun soll es für den Rüden ein Happy End geben.

Köln – Schaut man in Dexters bernsteinfarbene Kulleraugen, kann man sich kaum vorstellen, was der siebenjährige Rüde bereits erleben musste. Sein halbes Leben musste der Hund alleine in einem alten Bunker verbringen – nur alle drei Tage kam jemand vorbei, um ihm Fressen zu bringen. Erst nach drei Jahren wurde der süße Vierbeiner vom Kölner Tierheim „Tierschutzverein Menschen für Tiere“ gerettet. Seitdem trainiert das Tierheim täglich mit Dexter. „Es ist einfach unfassbar schön zu sehen, welche Fortschritte er macht und wie er anfängt, uns so richtig zu vertrauen.“ Doch bis der Bunkerhund an einen liebevollen Besitzer vermittelt werden kann, ist es noch ein weiter Weg.

24RHEIN zeigt die traurige Geschichte von Bunkerhund Dexter und wie sehr sich die Tierpfleger für ihren Schützling einsetzen.