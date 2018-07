Taucher kann Kumpel nicht mehr sehen - in sechs Metern Tiefe macht er grausame Entdeckung

Ein Taucher in Willingen (Hessen) kann seinen Kumpel plötzlich nicht mehr sehen - in sechs Metern Tiefe macht er grausame Entdeckung.

Ein Taucher in Willingen (Hessen) kann seinen Kumpel in der Schiefergrube Christine plötzlich nicht mehr sehen - in sechs Metern Tiefe macht er grausame Entdeckung.

Willingen - Am Mittwochabend gehen zwei Freunde in der Schiefergrube Christine in Willingen tauchen, wie extratipp.com* berichtet. Doch für einen 66-Jährigen soll es der letzte Tauchgang seines Lebens werden. Der 66-Jährige aus Volkersmarsen wollte mit seinem 51-jährigem Kumpel aus Bad Arolsen in der Schiefergrube in Willingen, ein Höhlensystem, tauchen. Am Freitag gibt es noch immer offene Fragen.

66-jähriger Taucher in Schiefergrube Christine in Willingen gestorben

Um 21 Uhr am Mittwochabend (4.Juli 2018) klettern die beiden erfahrenen Taucher in den Stollen hinunter. 1971 wurde der Betrieb in der

Schiefergrube Christine

nach gut 100 Jahren eingestellt. Seither nutzen Taucher die gefluteten Sohlen des Stollens. An einer 1,2 km langen Führungsleine können ausgebildete Höhlentaucher das Geheimnis der Unterwelt in Willingen erforschen.

Auch die beiden Freunde waren fasziniert von der Unterwasserwelt. Beim Auftauchen machten die beiden immer wieder Dekrompessionsstopps. Dabei müssen die Taucher in einer bestimmten Tiefe halt machen, bevor sie weiter in Richtung Wasseroberfläche aufsteigen können. Der 51-Jährige hatte seinen Begleiter einige Zeit nicht mehr gesehen. Doch in sechs Metern Tiefe machte er schließlich eine grausame Entdeckung: Der 66-Jährige trieb bewusstlos im Wasser.

66-jähriger Taucher in Willingen gestorben: Ursache unklar

Der 51-Jährige brachte seinen Taucherfreund an die Wasseroberfläche und alarmierte dort sofort den Rettungsdienst. Bis zum Eintreffen der Retter begann er bereits mit der Reanimation seinen Kumpels. Der Taucher kam mit Blaulicht und Martinshorn ins Briloner Krankenhaus. Doch auch die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten: Um 23.20 Uhr starb der 66-Jährige an den Folgen des Tauchunfalls.

Nach dem Tod des Mannes in der Schiefergrube Christine in Willingen bleiben einige Fragen. Die entscheidende: Wieso musste der 66-Jährige, der ein erfahrener Tauch war, sterben? Die Kripo Korbach hat die Ermittlungen an sich gezogen und die gesamte Taucherausrüstung sichergestellt. Welche Erkenntnisse können die Beamten damit gewinnen? Die Staatsanwaltschaft Kassel entscheidet über eine Obduktion.

Ob in Zukunft in der Schiefergrube in Willingen weiterhin getaucht werden kann, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Zuständig ist die Gemeinde Willingen, die Eigentümer des Bergwerks ist.

