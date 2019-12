Horror-Szene zur Stoßzeit: Mann kommt am Abend in Münchner Pizza-Laden und zückt Pistole

Der Tatort: Ein Pizza-Lieferservice in der Franz-Nißl-Straße in München.

Schock vor dem Abendessen: Ein gut besuchter Pizza-Lieferservice wurde am Abend Opfer eines brutalen Überfalls. Die Polizei fahndet mit einer Täter-Beschreibung.

Ein Pizza-Lieferdienst wurde zur besten Geschäftszeit Ziel eines Räubers.

Der Unbekannte stürmte in Sturmmaske gegen 21 Uhr in den voll besetzten Laden in München-Allach und zückte eine Pistole.

Nach dramatischen Szenen flüchtete er - die Polizei fahndet mit einer Täterbeschreibung.

München - „Am Donnerstag, 05.12.2019, gegen 21:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter die Filiale eines Pizza-Lieferdienstes in der Franz-Nißl-Straße in Allach“, schreibt die Polizei München in einer aktuellen Pressemitteilung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich sechs Personen in der Filiale, unter anderem mehrere Kunden und ein Lieferant.

Sie erlebten den Schock ihres Lebens. Denn der Mann zückte plötzliche eine Pistole. Er forderte alle Anwesenden auf, ihr Geld auf den Tisch zu legen. Viele kamen der Aufforderung nach.

München: Mann kommt am Abend in Münchner Pizza-Laden und zückt Pistole

Laut Polizei München konnte er mehrere Hundert Euro Bargeld und den Geldbeutel eines Lieferfahrers erbeuten. Genauso schnell, wie er den Laden betreten hatte, verschwand er auch wieder. Die Polizei wurde sofort alarmiert und fahndete mit Hochdruck. Doch trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht festgenommen werden.

Räuber flüchtet mit Beute - Kripo München fahndet mit Täterbeschreibung

Die Polizei München ermittelt seitdem mit Hochdruck weiter. Nun wird die Öffentlichkeit mit ins Boot geholt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Nach Pizza-Überfall in München - Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

20-25 Jahre alt

170-175 cm groß

schlanke Statur

Pflaster unter dem linken Auge

unter dem linken Auge sprach Deutsch

war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert

Bekleidung: enge Jacke mit silberfarbenem Reißverschluss und kleinem weißen Symbol im linken Brustbereich mit Kapuze, hellgraue Jogginghose, schwarz/rote Schuhe, schwarze Handschuhe; er führte eine schwarze Pistole mit sich.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

