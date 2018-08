Horror-Fund in Darmstadt ☠ Ein Mann betritt seinen Keller und bekommt den Schock seines Lebens

In der Straße "Im Erlich" in Darmstadt hat ein Mann eine Leiche in seinem Keller gefunden.

Ein Darmstädter wollte bloß schnell in den Keller - und bekam dort den Schock seines Lebens!

Darmstadt - Was für ein Horror-Fund: Ein Mann wollte in Darmstadt nur schnell in den Keller seines Hauses gehen. Doch statt Kohle und Kartoffeln fand er einen schlafenden Mann - dachte er zumindest. Der Hausbesitzer verständigte die Polizei. Die Beamten rückten an, um den vermeintlich Schlafenden zu wecken - doch der stellte sich als tot heraus. Das berichtet extratipp.com*.

Horror-Fund in Darmstadt: Polizei will schlafenden Mann wecken

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 69 Jahre alten Mann. Bei dem Toten fand die Polizei eine größere Menge Bargeld, außerdem trug er Handschuhe. Vieles deutet bei dem Horror-Fund also auf einen Einbrecher hin, der während seines Beutezugs gestorben ist. Der Darmstädter Hausbesitzer, schreibt die Polizei Südhessen in ihrer Pressemitteilung, hatte schon mehrfach Anzeige erstattet, weil in seinem Haus immer wieder Geld verschwunden war. Im Visier hatten die Beamten zum damaligen Zeitpunkt auch den nun verstorbenen 69-Jährigen.

Horror-Fund in Darmstadt: Das sagt die Kripo

Die Polizei Darmstadt verständigte nach dem Horror-Fund Kripo und Bestatter. Die Beamten betonen, dass es sich bei dem Tod des 69 Jahre alten Einbrechers wohl nicht um Fremdverschulden gehandelt habe. Aufgrund bekannter Vorerkrankungen des Mannes sei von einer natürlich Todesursache auszugehen. Wie der Mann in das Haus kam, ist bislang unbekannt. Der Todesfall ereignete sich im Stadtteil Arheilgen in der Straße "Im Erlich". In dem Viertel im Darmstädter Norden wohnen rund 18.000 Menschen.

Matthias Hoffmann