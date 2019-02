News-Ticker: Großbrand auf Reiterhof! Pferde verbrennen in Feuer-Hölle, Wasserversorgung reißt ab

Bad Homburg (Hessen): Auf einem Reiterhof im Bad Homburger Stadtteil Dornholzhausen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wir berichten im News-Ticker.

Auf dem bekannten Pferdehof Erlenhof in Bad Homburg brennt es am Donnerstagmorgen

Mehrere Pferde sind bei dem Brand im Stadtteil Dornholzhausen in Hessen verbrannt

Zwei Menschen wurden verletzt und erlitten Rauchgasverletzungen



Bad Homburg - Großeinsatz am Donnerstagmorgen (28.Feburar 2019) auf dem bekannten Gestüt Erlenhof in Bad Homburg in Hessen: Im Stadtteil Dornholzhausen brennt es lichterloh. Extratipp.com* berichtet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde gegen 6.15 Uhr ein Brand in einer Reithalle gemeldet. Die 50 mal 50 Meter große Reithalle brannte komplett ab, das Feuer griff auf ein Stallgebäude über. Dabei kamen mehrere Pferde ums Leben. Andere Pferde konnten dem Flammentod entkommen und flüchteten in den angrenzenden Wald. Sie konnten wieder eingefangen werden. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Feuerwehr in Bad Homburg im siebenstelligen Bereich - mindestens.

Wie der Einsatzleiter vor Ort sagte, seien mehrere Teile des Gebäudes bei dem Brand eingestürzt. Das erschwere die Löscharbeiten der Feuerwehr. Die Experten vor Ort gehen davon aus, dass die Löscharbeiten in Bad Homburg den ganzen Tag andauern werden. Die Brandursache ist noch völlig unklar.

Brand auf Pferdehof in Bad Hamnurg: Unternehmerfamilie betroffen

Der Pferdehof gehört der Unternehmerfamilie Rothenberger. Die Familie züchtet auf dem Gestüt Erlenhof Renn- und Dressurpferde, die sehr wertvoll sind. Teile der Familie wohnen auf dem Pferdehof im Stadtteil Dornholzhausen. Sönke Rothenberger ist Dressurreiter und gewann Mannschaftsgold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im Jahr 2016. 2018 hat der Mann aus Bad Homburg in Hessen den Titel bei den Deutschen Meisterschaften errungen. Sogar der Vater, Sven Rothenberger, war erfolgreicher Dressurreiter. Bei Olympia 1996 gewann er die Silbermedaille.

Update 9.04 Uhr: Vor Ort sind mehrere Ermittler, ein Not- und Tierarzt. Die Ausmaße des Brands sind noch nicht vollständig erfasst. Es läuft aber auf einen Millionenschaden hinaus.

Update 9.09 Uhr: In den sozialen Netzwerken gibt es immer mehr Bilder des Brandes auf dem Reiterhof Erlenhof bei Bad Homburg zu sehen. Eine riesige Rauchsäule schraubt sich in den Himmerl, wie ein Post verdeutlicht.

Update 9.13 Uhr: Unklar ist derzeit, ob bei dem Brand auf dem Reiterhof ein oder zwei Menschen verletzt wurden. Zunächst hieß es, zwei Menschen seien verletzt worden. Nun berichten mehrere Medien, ein Mensch kam mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Update 9.28 Uhr: Die Polizei Westhessen verschafft sich mit einem Hubschrauber ein Bild der Lage aus der Luft, wie es bei Twitter heißt. In Kürze soll es auch eine erste Pressemitteilung mit mehr Informationen geben.

Update 9.31 Uhr: Die Feuerwehr beklagt eine "unzureichende Löschwasserversorgung". Als Gegenmaßnahme werden weiterhin Einsatzkräfte aus den umliegenden Kommunen angefordert. Vor Ort sind u.a. bereits die Kameraden aus Frankfurt und Offenbach. Wie die Feuerwehr Seulberg mitteilt, sind auch sämtliche wasserführenden Fahrzeuge der Feuerwehren Friedrichsdorf im Einsatz.

