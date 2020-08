Hollywood-Schriftzug in Stuttgart von Unbekannten aufgestellt

Auch Vierbeinern schien das neue Fotomotiv im Unteren Schlossgarten in Stuttgart zu gefallen.

Im unteren Schlossgarten in Stuttgart stellten Unbekannte einen Hollywood-Schriftzug aus. Die Stadt und das Land Baden-Württemberg wussten von nichts.

Stuttgart - Am Dienstag wunderten sich einige Passanten im Unteren Schlossgarten in Stuttgart über eine wunderliche Veränderung der Parkanlage. Am Hang hinter dem Inselsee prangten neun weiße Lettern, die das Wort Hollywood bildeten.

Wie BW24* berichtet, wurde der Hollywood-Schriftzug innerhalb kürzester Zeit zu einem beliebten Fotomotiv. Die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg wussten jedoch von nichts.

Am Mittwoch war der Schriftzug bereits wieder abgebaut. Der Untere Schlossgarten ist eines von drei Arealen der gesamten Parkanlage, die sich vom Neckarufer bis zum Schlossplatz erstreckt. Der Obere Schlossgarten erlangte Mitte Juni traurige Berühmtheit. Von dort aus nahmen die Ausschreitungen in Stuttgart ihren Lauf.