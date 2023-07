Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Hier öffnen die Geschäfte am 30. Juli

Von: Katharina Bellgardt

Teilen

Sie haben Lust auf Shopping? Am Sonntag, 30. Juli 2023, ist in NRW verkaufsoffener Sonntag. In diesen Städten finden sie geöffnete Geschäfte.

Hamm - Der Sonntag bietet sich bei vielen Menschen für große Shopping-Ausflüge an. Doch leider haben in den meisten Städten die Geschäfte nicht geöffnet. Gerade an diesem Wochenende gibt es in Nordrhein-Westfalen viele Events, von denen einige auch einen verkaufsoffenen Sonntag bieten, weiß wa.de. Und auch ein Ausflug ins Nachbarland Niederlande lohnt sich.

Was? Verkaufsoffener Sonntag Wann? 30. Juli 2023 Wo? Nordrhein-Westfalen

Verkaufsoffener Sonntag am 30. Juli: Wo öffnen die Geschäfte in NRW?

Hier zunächst einmal fix die Übersicht. Wenn Sie am 30. Juli 2023 shoppen gehen möchten, bieten in NRW folgende Städte einen verkaufsoffenen Sonntag:

Stadt Zeiten Paderborn 13 bis 18 Uhr Leverkusen 13 bis 18 Uhr Winterberg 11 bis 17 Uhr

Alle Angaben ohne Gewähr.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Darum öffnen am 30. Juli die Geschäfte in Paderborn

Der verkaufsoffene Sonntag in Paderborn bildet den Abschluss der Libori. Seit dem 22. Juli feiert die Stadt „tolle Tage“ mit Kirmes auf dem Liboriberg. Am 30. Juli gibt es in der Paderborner Innenstadt einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr, der Liborimarkt auf dem Markt- und Domplatz hat von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Neben dem verkaufsoffenen Sonntag wartet auf die Besucher in Paderborn noch ein weiteres Highlight: das Abschluss-Feuerwerk der Kirmes. Um etwa 22.30 Uhr geht es los, Sitzplätze soll es im Paderquellgebiet geben.

Verkaufsoffener Sonntag (30.07.) in NRW: In Leverkusen ist Sommerkirmes

Im Stadtteil Opladen von Leverkusen findet vom 28. bis zum 31. Juli das „Opladener Stadtfest“ mit Sommerkirmes statt. Für Leverkusen ist es eine besondere Feier, schließlich wird das „Opladener Stadtfest“ 50, nachdem es zweimal aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste. Die Innenstadt wird fast zum Freizeitpark, das besondere Highlight ist 2023 der 40 Meter hohe „Big Ben Tower“ - hier können Sie sich auch einen Überblick über die geöffneten Geschäfte am Sonntag machen.

Während die Kirmes von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet ist, wird der verkaufsoffene Sonntag (30.07.) in Leverkusen-Opladen von 13 bis 18 Uhr dauern. Einen Tag später (Montag, 31.07.) gibt es dann ein Großfeuerwerk um circa 22.30 Uhr. Am Samstag (29.07.) lädt Opladen zum verkaufslangen Sonntag ein - die Geschäfte haben bis 18 Uhr geöffnet.

Shopping am verkaufsoffenen Sonntag in Winterberg (NRW) - auch am 30. Juli

Die Geschäfte in der Einkaufswelt Winterberg sind am 30. Juli von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Winterberg ist mehr als ein Geheimtipp von Fans von verkaufsoffenen Sonntagen - die Tourismus-Stadt im Sauerland öffnet ihre Läden oft. Im Winter sieht das anders aus, Winterberg hat im November keinen einzigen verkaufsoffenen Sonntag, im Dezember öffnen die Geschäfte sonntags nur am 17. und am 26.

Ausflug in die Niederlande: In diesen Städten öffnen die Geschäfte am Sonntag (30. Juli)

Sie möchten Ihr Sonntagsshopping noch mit einer kleinen Reise kombinieren? Dann bietet sich auch am 30. Juli ein Ausflug in die Niederlande an. Unser Nachbarland öffnet wieder die Geschäfte.

Geld sparen und Gutes tun mit Secondhand-Shopping Fotostrecke ansehen

Hier ist Shopping am verkaufsoffenen Sonntag in Holland möglich*:

Almelo

Apeldoorn

Arnheim

Doetinchem

Enschede

Hengelo

Nimwegen

Wintersswijk

Zutphen

Zwolle

*Alle Angaben ohne Gewähr.

Im Normalfall sind die Geschäfte in den Niederlanden am Sonntag (30. Juli) zwischen 12 und 17 Uhr geöffnet. Aber Achtung: Die Ladenbesitzer sind nicht verpflichtet, an dem verkaufsoffenen Sonntag teilzunehmen und können auch ihre Öffnungszeiten selbst bestimmen. In den Niederlanden haben zudem auch Baumärkte und Supermärkte am Sonntag geöffnet.