Blutspur wird Täter zum Verhängnis

Im hessischen Hofheim konnte die Polizei schnell einen Tatverdächtigen ausmachen. Er hatte eine entscheidende Spur hinterlassen.

Hattersheim - Leichtes Spiel bei der Tätersuche hatte die Polizei in Hofheim (Main-Taunus-Kreis in Hessen) am Mittwoch, nachdem ein Unbekannter in ein Geschäft eingebrochen war.

Unbekannter bricht in Geschäft ein und flüchtet

Das war vorgefallen: Nach einem Einbruch in eine Postfiliale im hessischen Hofheim (Main-Taunus-Kreis) wurde die Polizei bei der Suche nach dem Tatverdächtigen schnell fündig.

Der Mann hatte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh das Fenster des Geschäfts eingeschlagen. Es entstand ein Schaden von wenigen Hundert Euro. Danach flüchtete der Täter und hinterließ eine entscheidende Spur, die die Polizei schnell zu ihm führte.

Tatverdächtiger hinterlässt entscheidende Spur

Offenbar hatte sich der Mann bei dem Einbruchversuch verletzt. Die Polizei folgte nun einfach seiner Blutspur, die die Beamten letztendlich zum Haus des 20-jährigen Tatverdächtigen führte. Der polizeibekannte Mann, der eine frische Handverletzung hatte, wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

In Hessen hatte kürzlich die Polizei auch in einem anderen Fall ein leichtes Spiel. Hier hatte ein Unfallflüchtiger eine entscheidende Spur hinterlassen und die Polizei zu seinem Haus geführt. Darüber berichtet fnp.de*

Polizei sucht Zeugen

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere bezüglich der Täterschaft des 20-Jährigen, dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

