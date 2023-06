Hitze-Spitze kommt – Wetter-Experten rechnen mit 37 Grad

Von: Tobias Becker

In Baden-Württemberg droht eine Hitze-Spitze. Bis zu 37 Grad sollen möglich sein. © dpa/Sebastian Willnow

Das sommerliche Wetter erreicht einen neuen Höhepunkt mit bis zu 37 Grad. Lesen Sie hier, wann die Hitze-Spitze Deutschland erreichen soll:

Seit Wochen beherrschen sommerliche Temperaturen das Wetter in Baden-Württemberg. Kaum Regen, dafür viel Sonne – und ein neuer Höhepunkt bahnt sich an. Wetter-Experten sehen eine Hitze-Spitze mit bis zu 37 Grad auf Deutschland zurollen. Vor allem in der Rhein-Main-Region wird es wohl ziemlich heiß.

Der Sommer 2023 soll rekordverdächtig werden. Zu trocken, zu heiß, so die Tendenz der verschiedenen Wettermodelle. Wetter-Experten schätzen, dass der Sommer zu den wärmsten aller Zeiten gehören wird, wenn die Prognosen zutreffen. (tobi)