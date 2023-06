Hirntumor so groß wie eine Mandarine – doch Johannes aus Köln gibt nicht auf

Von: Johanna Werning

Mit 30 Jahren erhielt Johannes Olk die Schock-Diagnose: Er hat einen der bösartigsten Hirntumore. Doch Aufgeben kommt nicht infrage. © Johannes Olk

Mit 30 Jahren erhielt Johannes die Schock-Diagnose: Er hat einen Hirntumor. Die durchschnittliche Lebenserwartung: Zwei Jahre. Doch der Kölner gibt nicht auf.

Köln – Vor wenigen Wochen erhielt Johannes Olk (30) aus Köln die Horror-Diagnose: Ein Astrozytom WHO Grad IV. „Damit war mein Leben komplett auf den Kopf gestellt.“ Die Lebenserwartung nach der Diagnose liegt im Durchschnitt bei zwei Jahren. „Ich bin aber kein Durchschnitt, ich will noch ein bisschen leben“, erzählt der Kölner im Interview mit 24RHEIN. Darum sammelt er Spenden für eine besondere Behandlung – und will so sich und anderen Betroffenen helfen. 24RHEIN hat mit Johannes Olk gesprochen und mit ihm über seine Erkrankung gesprochen.