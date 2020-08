Vogelsbergkreis spricht von „massiver Hetzkampagne“ und verteidigt positiv auf das Coronavirus getesteten Schüler

„Korrekt verhalten“

Nachdem ein Schüler einer Schule in Alsfeld im Vogelsbergkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden ist und daraufhin am Freitag zwei Klassen vorsorglich zu Hause geblieben sind, sind in sozialen Netzwerken „massive Hetzkampagnen gegen die Betroffenen“ gestartet worden.