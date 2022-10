Tourist aus Fulda in Südafrika erschossen: Raubüberfall lief anders ab als gedacht

Ein Mann aus Hessen ist bei einem Überfall in Südafrika in diesem Auto erschossen worden. © Selvy Mohlala/dpa

Es ist eine Tragödie, die viele Menschen betroffen macht: Ein Fuldaer wurde am 3. Oktober im Urlaub in Südafrika erschossen. Der Raubüberfall lief offenbar anders ab als zunächst berichtet. Die neusten Erkenntnisse erfahren Sie hier:

Fulda/Mbombela - Als der 66-Jährige aus Fulda gegen Nachmittag des 3. Oktober die Numbi Road südlich vom Kruger Nationalpark befährt, ist er schon 600 Kilometer gefahren. Plötzlich wird der Wagen überholt und ausgebremst. Drei mit Pistolen bewaffnete Männer steigen aus.

Was danach geschieht, schildert die Familie in einem Statement, das bei einer Pressekonferenz mit der südafrikanischen Tourismusministerin Lindiwe Sisulu in Südafrika zwei Tage nach dem Raubüberfall verlesen wird, anders als es zunächst in deutschen Medien berichtet wurde. So hat der 66-Jährige nicht versucht, das Auto zu verriegeln, sondern er wollte die Zentralverriegelung öffnen.