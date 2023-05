US-Soldat war vor 40 Jahren in Hessen stationiert und sucht jetzt verzweifelt Bierglas

Von: Sebastian Reichert

Teilen

Einem ehemaligen US-Soldaten aus Los Angeles ist sein geliebtes Bierglas aus dem Kreuz in Fulda zerbrochen. Wer kann dem Mann helfen? © privat, Kulturzentrum Kreuz

Einem ehemaligen US-Soldaten aus Los Angeles ist sein geliebtes Bierglas aus Hessen zerbrochen. Wer kann dem Mann aus den USA helfen? Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda/Los Angeles - Die Geschichte erinnert ein wenig an das bekannte Lustspiel von Heinrich von Kleist - „Der zerbrochne Krug“. Doch in diesem Fall sucht der frühere US-Soldaten Andreas Raab Ersatz für sein geliebtes Trinkgefäß, wie fuldaerzeitung.de berichtet. Das Kulturzentrum Kreuz aus Fulda (Hessen) bittet die Menschen in Deutschland nun um Hilfe in dem Fall.

In den 80er Jahren war Andreas Raab in Fulda stationiert. Heute lebt bei Los Angeles. Nun ist sein Bierkrug aus dem Kreuz in Fulda zerbrochen. „Er war mein tägliches Trinkgefäß für alle Zwecke.“ Wer noch ein altes Kreuz-Bierglas hat und es ihm überlassen möchte, wird gebeten, sich per E-Mail an lokales@fuldaerzeitung.de zu melden.