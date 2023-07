Ferienzeit in Hessen gestartet: So vermeidet man Staus und volle Autobahnen

Teilen

Hessen startet Freitag in die Ferien. Auf den Autobahnen wird es voll, und auch Züge und Flüge sind entsprechend gebucht. (Symbolbild) © Mia Bucher/dpa/Archivbild

Hessen startet Freitag in die Ferien. Auf den Autobahnen wird es voll, und auch Züge und Flüge sind entsprechend gebucht. Ab dem Wochenende sind in den meisten Bundesländern Sommerferien.

Mehr zum Thema Staus zum Ferienstart in Hessen erwartet - Was Autofahrer beachten sollten

Hessen - Mit sehr vollen Autobahnen muss zum Ferienbeginn an diesem Wochenende in Hessen gerechnet werden. „Bis auf Bayern und Baden-Württemberg sind dann alle Bundesländer in den Sommerferien“, heißt es beim ADAC Hessen-Thüringen. „Vor allem in Richtung Süden wird sich das im Transitland Hessen bemerkbar machen.“ Die Fernverbindungen A3, A5 und A7 würden aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zeitweise an ihre Grenzen kommen. Neben Hessen starten am Freitag auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland die großen Ferien.

fuldaerzeitung.de berichtet wie Sie zum Ferienstart stressfrei durch den Verkehr kommen

Autofahrer müssten bereits ab Freitagmittag mit vollen Straßen rechnen, da Pendler, Güterverkehr und Urlauber dann gleichzeitig unterwegs seien. Ebenfalls volle Straßen erwartet der ADAC Hessen-Thüringen den gesamten Samstag sowie Sonntagvormittag bis Sonntagnachmittag. „Wer es einrichten kann, fährt erst ab Montag oder Dienstag in die Ferien“, sagt ADAC-Experte Thomas Kramer.