Stadt zieht Bilanz: Über 90.000 Besucher auf dem Fuldaer Weihnachtsmarkt

Teilen

Die Buden auf dem Weihnachtsmarkt in der Fuldaer Innenstadt öffnen am Freitag zum letzten Mal in diesem Jahr. © Memento36

Am Weihnachtsmarkt kam in den vergangenen Wochen beinahe niemand vorbei: Anders als in den vergangenen Jahren musste sich an keine Corona-Regeln gehalten werden. Entsprechend voll war der Markt – wegen der Energiekrise gab es aber andere Einschränkungen.

Fulda - Die Zeit verging wie im Flug: Die Buden auf dem Weihnachtsmarkt in der Fuldaer Innenstadt öffnen am Freitag zum letzten Mal in diesem Jahr. Hinter der Stadt Fulda, den vielen Gästen und den Händlern liegen vier Wochen voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest am Wochenende. Zuletzt hatten die Buden an jedem Tag der Woche von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

fuldaerzeitung.de berichtet über den hohen Besucherandrang auf dem Weihnachtsmarkt

Die Öffnungszeiten waren aufgrund der Energiekrise im Vergleich zu den Jahren, die nicht von Corona bestimmt waren, verkürzt worden. Für Nathalie Heil, die an ihrem Stand „Akasha“ Duftöle, Heilkräuter und Co. verkauft hat und deren Bude zu einer der schönsten auf dem Weihnachtsmarkt gewählt wurde, waren die verkürzten Öffnungszeiten nicht von Bedeutung: „Wir haben auch davor immer um 20 Uhr geschlossen und haben durch die verkürzten Zeiten lediglich morgens eine Stunde später geöffnet.“