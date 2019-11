2000 Liter Bier geklaut - Polizei jagt Fässer-Diebe 

Dieser Diebstahl in Herzlake (Emsland) geht Freunden und Freundinnen des Gerstensaftes wohl sehr nah. Unbekannte haben fässerweise Bier geklaut.

Ein Diebstahl in Herzlake (Emsland) sorgt für Wirbel.

Unbekannte haben Unmengen an Bier geklaut.

Nun sucht die Polizei Zeugen

Herzlake -Unbekannte Diebe haben in Niedersachsen 2000 Liter Bier gestohlen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch entwendeten sie 40 Fässer zu je 50 Litern vom Firmengelände eines Getränkehändlers in Herzlake. Für den Transport nutzten sie ein Fahrzeug.

Bier-Diebstahl in Herzlake- Polizei sucht Zeugen

Wie die Beamten in Lingen an der Ems weiter mitteilten, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Dienstag. Die Unbekannten überwanden den Zaun um das Gelände und verluden die Fässer auf einem angrenzenden Acker in einen Wagen. Die Ermittler baten etwaige Zeugen um Hinweise.

