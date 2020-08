Zug rast in LKW: Mehrere Verletzte nach Unfall an Bahnübergang - auch Kinder unter Opfern

Im baden-württembergischen Herbertingen kam es zu einem folgenschweren Unfall an einem Bahnübergang. Ein Zug kollidierte mit einem Lastwagen - mehrere Menschen wurden verletzt.

Ein folgenschwerer Unfall hat sich in Herbertingen in Baden-Württemberg ereignet.

Ein Laster kollidierte an einem Bahnübergang mit einem Zug.

Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter offenbar auch Kinder.

Herbertingen - Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) sind am Montagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Lastwagen mit einem Zug zusammengestoßen. Es kam zu Verspätungen zwischen Herbertingen und Aulendorf.

#Bahnunfall in #Herbertingen: Zug prallt gegen LKW, nach ersten Erkenntnissen mehrere Verletzte. Rettungskräfte und ein Hubschrauber sind im Einsatz. Die Bahnhofstraße ist derzeit gesperrt. pic.twitter.com/x3gLePNtKx — Polizei Ravensburg (@PolizeiRV) August 17, 2020

Schwerer Unfall an Bahnübergang in Herbertingen - Mehrere Verletzte, darunter auch Kinder

Wie der SWR online berichtet, sollen bei dem Unfall insgesamt neun Menschen verletzt worden sein, einer davon schwer. Nach Angaben der Feuerwehr Herbertingen soll es sich bei den Verletzten um den Lkw-Fahrer sowie Zuginsassen - darunter zwei Kindern - handeln.

Warum der Fahrer den mit einer Halbschranke gesicherten Bahnübergang trotz des heranfahrenden Zuges überquerte, ist bisland unklar.

