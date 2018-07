Helene-Fischer: Unfassbare Strafe für Falschparker vor Konzert auf der Autobahn

Nach Helene-Fischer-Konzert in Frankfurt: die unfassbare Strafe für die Falschparker auf der A3 steht fest.

Frankfurt - Jetzt ist klar, welche Strafe die Falschparker auf der Autobahn A3 beim Helene-Fischer-Konzert am 20.Juli 2018 in der Commerzbank-Arena in Frankfurt bekommen: Die Fans, die beim Helene-Fischer-Konzert in Frankfurt auf der Autobahn 3 geparkt haben, kommen ohne Strafzettel davon, wie extratipp.com* berichtet. Es klingt unfassbar! "Wir mussten abwägen, was wichtiger ist: Die Sicherheit aller Autofahrer oder das Verteilen von Strafzetteln", rechtfertigte sich eine Polizeisprecherin in Frankfurt am Dienstag.

Helene-Fischer-Konzert in der Commerzbank-Arena in Frankfurt

Stunden vor dem Konzert waren die Parkplätze rund um die Commerzbank-Arena bereits belegt. Ca. 100 Helene-Fischer-Konzertbesucher (RMV setzte Sonderzüge für Fans der Schlager-Queen ein) hatten am Freitag wegen eines Staus ihre Autos in der Nähe der Commerzbank-Arena an der A3 in einer geschlossenen Behelfsabfahrt abgestellt, um pünktlich zum Auftritt der Sängerin zu kommen. Auch Reisebusse hielten im Stau auf der Autobahn, um Konzertbesucher aussteigen zu lassen.

+ Jetzt ist klar, welche Strafe die Falschparker auf der Autobahn A3 beim Helene-Fischer-Konzert am 20.Juli 2018 in der Commerzbank-Arena in Frankfurt bekommen. © picture alliance/dpa

Helene-Fischer-Konzert Frankfurt: Strafe für Falschparker auf A3 steht fest

An dem Abend seien mehrere Umstände zusammengekommen, sagte die Polizeisprecherin weiter: "Hätten wir die Kapazitäten gehabt, hätten sie ein Ticket bekommen." So aber sei es wichtiger gewesen, andere Fahrer auf die offiziellen Parkplätze zu leiten.

Das bedeute aber nicht, dass dies in einem ähnlichen Fall wieder so laufen werde: "Wir haben das beim nächsten Mal besonders im Blick." Das nächste Konzert in der Commerzbank-Arena bestreitet am 18. August die Band Böhse Onkelz.

