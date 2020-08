Tragödie in Deutschland: Heißluftballon mit sieben Menschen abgestürzt - dabei war die Fahrt fast zu Ende

Ein Ausflug endete mit einer tödlichen Tragödie. Ein Heißluftballon ist bei der Landung verunglückt. Ein Mensch ist bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Ein tragisches Unglück mit einem Heißluftballon hat sich am Sonntag (16. August) in Urbar-Oberwesel (Rheinland-Pfalz) ereignet.

Ein Heißluftballon ist beim Landen verunglückt. Es gab einen Toten und mehrere Verletzte.

Der Unfall hat einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Urbar - Die Fahrt mit dem Heißluftballon war eigentlich schon fast vorbei, als sich das schreckliche Unglück ereignete. Gegen 20 Uhr ging der Notruf mit der Meldung „Absturz eines Heißluftballons“ ein, berichtet die Polizei. Der Ballonführer wurde durch den Unfall getötet, mindestens zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Rheinland-Pfalz: Heißluftballon stürzt ab - tödliches Unglück beim Laden

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Ballon mit seinen sieben Insassen bei Urbar (45 Kilometer südlich von Koblenz) beim Landeanflug von einem Windstoß erfasst, berichtet die Polizei. Der Korb schlug dann mehrfach auf dem Acker auf. Dadurch wurden vier Personen aus dem Korb geschleudert.

Heißluftballon stürzt mit sieben Insassen ab

Dann wurde der Ballon den Berg hinab in Richtung Rhein geschleift. Oberhalb der Bahnstrecke verfing sich dann der Korb des Heißluftballons in den Bäumen. Von dort mussten die drei verbleibenden Insassen gerettet werden. Während der Rettungsaktion, an der über 100 Helfer beteiligt waren, waren die B9 und die Bahnstrecke zwischen St.Goar und Oberwesel gesperrt. Der Ballon könne erst in den nächsten Tagen geborgen werden, hieß es. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben ein Einsatz-Video veröffentlicht. Bei einem Flugzeugunglück im nordrhein-westfälischen Wesel sind im Juli 2020 zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Ultraleichtflugzeug kollidiert mit Heißluftballon. (ml)

