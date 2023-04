Meteorit schlägt in Haus in Deutschland ein: Zeugen sprechen von „überraschender und alarmierender“ Sichtung

Von: Lea Warmedinger

Teilen

In Elmshorn in Schleswig-Holstein ist Experten zufolge ein Meteorit niedergegangen. Das seltene Ereignis geschah in Deutschland zuletzt vor über 20 Jahren.

Elmshorn – Es geschieht selten in Deutschland und doch sind sich Experten sicher, dass es ein Meteorit war, der in Elmshorn (Schleswig-Holstein) aus dem Weltall geflogen kam. Der Gesteinsbrocken von der Größe eines Tennisballs habe am Dienstag (25. April) das Dach eines Hauses durchschlagen, sagte eine Bewohnerin am Freitag. Zuvor hatten die Elmshorner Nachrichten berichtet.

Brocken durchschlägt Dach eines Hauses: Meteoriteneinschlag in Deutschland

Der Nachrichtendienst Westküsten-News berichtete von einem „ungewöhnlichen Einsatz für den Löschzug-Gefahrgut des Kreises Pinneberg“. Demnach hatten Anwohner der Irnena-Sendler-Straße in Elmshorn am Dienstagnachmittag einen lauten Knall gehört und aufgewühlte Erde aufgefunden. Da der Verdacht eines eingeschlagenen Meteoriten im Raum stand, rückte der Löschzug-Gefahrgut aus, um mögliche Messwerte in dem Bereich festzustellen, hieß es in dem Bericht.

Bevor der Meteorit in einer Auffahrt in Elmshorn gefunden wurde, filmte eine Meteoriten-Kamera des AllSky7 Fireball Network Europa in Bremerhaven den Brocken. © AllSky7 Fireball Network Europa

Auch ein Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bestätigte den Meteoriteneinschlag. Ein solches Ereignis sei sehr selten, sagte er. In Deutschland war nach DLR-Angaben zuletzt im April 2002 in Bayern in der Nähe von Schloss Neuschwanstein ein Meteorit eingeschlagen. In den USA wurde ein vermeintlicher Meteoriteneinschlag in einem Haus dagegen von der Nasa angezweifelt.

Tennisballgroßer Meteorit in Schleswig-Holstein: Videos zeigen Feuerball am Himmel

Auf dem E-Mail-Gruppen-Dienst Groups.io meldete ein Nutzer am Mittwoch (26. April), dass am Tag zuvor um 12.14 Uhr über Norddeutschland eine Tagesfeuerkugel aufleuchtete. Dazu schrieb der Nutzer, dass es zwei Aufzeichnungen des Meteoriten gibt – aus Bremerhaven und Wolfsburg.

In beiden Videos mit einer Länge von sieben Sekunden ist ein blauer Himmel zu erkennen, an dem augenscheinlich aus dem Nichts plötzlich ein heller Feuerball auftaucht, der fast senkrecht in die Tiefe schießt.

In das Dach eines Hauses in der Irnena-Sendler Straße in Elmshorn ist ein Meteorit eingeschlagen. Darum rückte der Löschzug-Gefahrgut des Kreises Pinneberg an. (Foto: Westküsten-News) © WestküstenNews

17 Zeugen berichten von Sichtung des Meteoriten in verschiedenen Bundesländern

Auf der Webseite der globalen Assoziation für Meteorastronomie International Meteor Organisation (IMO) wird ebenfalls von dem Meteoriten berichtet. Demnach habe die Organisation 17 Berichte über die Sichtung eines Feuerballs über Drenthe (Niederlande), Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein erhalten.

Die Berichte stammen aus den verschiedensten Gebieten. Ein Zeuge, der den Feuerball bei Göttingen in Niedersachsen gesichtet hat, schreibt auf der Homepage der IMO: „Ich war überrascht und alarmiert, wie deutlich die Erscheinung am helllichten Tageshimmel war, und wie nah sie erschien“. Ein weiterer Beobachter, der den Meteoriten bei Hannover gesehen haben soll, beschreibt das Licht „farblich ähnlich einer Schweißerflamme“.

Wieder ein anderer Zeuge zeigte sich beeindruckt, „wie deutlich und hell das Objekt vor dem hellblauen, sonnigen Himmel war und wie schnell es senkrecht runterging“. Weitere Sichtungen wurden bei Wolfsburg und Bremen angegeben, bei Dömitz in Mecklenburg-Vorpommern, bei Sankt Peter-Ording in Schleswig-Holstein und sogar bei Hogeveen in den Niederlanden.

Erst kürzlich schrammte ein Asteroid „haarscharf“ an der Erde vorbei – der hatte jedoch die Größe von einem Haus. Den Vorbeiflug kann man in einem Video beobachten. Auch ein Meteoriteneinschlag auf dem Mond sorgte vor Kurzem für spektakuläre Bilder. (dpa/lea)