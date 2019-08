Messerangriff am Hauptbahnhof Frankfurt: Attacken gegen DB-Mitarbeiter nehmen zu

Am Hauptbahnhof Frankfurt wurde ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn (DB) mit einem Messer verletzt. Übergriffe auf Mitarbeiter im Nahverkehr nehmen generell zu.

Update vom Mittwoch 28.08.2019, 12.17 Uhr: Am Montagmorgen wurde ein IC-Zugbegleiter am Hauptbahnhof Frankfurt von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Generell nehmen die Angriffe auf DB-Mitarbeiter zu, wie die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) in einer Studie festgestellt hat.

Bei der Deutschen Bahn gab es im Jahr 2018 944 Übergriffe auf Kundenbetreuer und Zugbegleiter im öffentlichen Nahverkehr. Ein Jahr zuvor, 2017, seien es noch 868 Übergriffe gewesen, heißt es vonseiten der EVG. Im Vergleich zu 2017 ist das ein Zuwachs von 76 Attacken.

Zugbegleiter ziehen Wut der Fahrgäste auf sich - auch am Hauptbahnhof Frankfurt

„Wir erhalten regelmäßig Berichte von Beleidigungen und Attacken“, sagte ein Sprecher der EVG. Zugbegleiter zögen wegen Verspätungen oftmals die Wut der Fahrgäste auf sich - auch am Hauptbahnhof Frankfurt. Aufgrund der Zunahme der Übergriffe hat die EVG die Kampagne #sicherunterwegs ins Leben gerufen, die sich für die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter einsetzt.

Update, 27. August, 11:07 Uhr: Der DB-Mitarbeiter, der am Hauptbahnhof Frankfurt mit dem Messer angegriffen und am Bauch verletzt worden ist, liegt immer noch im Krankenhaus. Laut Polizei kann er deshalb noch nicht vernommen werden.

Von dem Täter fehle nach wie vor jede Spur. "Es ist noch kein Hinweis eingegangen, der uns weitergebracht hat", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstagvormittag.

Erstmeldung, 26. August, 16:38 Uhr: Frankfurt - Am frühen Montagmorgen (6.30 Uhr) wurde am Hauptbahnhof Frankfurt ein IC-Zugbegleiter mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Täter konnte fliehen.

Im Intercity 2310 von Frankfurt nach Westerland am Hauptbahnhof Frankfurt wurde ein Zugbegleiter im Zug von einem Mann mit einem Messer angegriffen und am Bauch verletzt. Anschließend ist der Täter in unbekannte Richtung geflohen. Noch ist unklar, ob sich der Angreifer die ganze Zeit im Zug aufgehalten hatte oder ob er während des Halts am Hauptbahnhof Frankfurt in den IC zugestiegen ist.

Nach Angriff am Hauptbahnhof Frankfurt: DB-Mitarbeiter im Krankenhaus

Der Zugbegleiter musste in ein Krankenhaus gebracht werden, die Bundespolizei fahndet nun mit Hochdruck nach dem Täter.

Angriff auf Zugbegleiter am Hauptbahnhof Frankfurt: Täterbeschreibung

etwa 1,75 Meter groß

zwischen 20 und 30 Jahren

schwarzhaarig und bartlos

Außerdem soll er eine dunkle Hose und ein graues T-Shirt getragen haben.

Zeugen, die etwas von dem Angriff mitbekommen haben, melden sich unter 069/1301451100. Eine Messerattacke gab es auch im Münchner Süden am Sonntag. Als Waffe kommt ein unkonventionelles Küchen-Utensil zum Einsatz.

