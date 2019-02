Spezialisten der Polizei haben sich am Wochenende erneut auf die gezielte Suche nach Auto-Posern und Tuning-Freaks in Hannover begeben. Gleich zehn Autos wurden direkt stillgelegt.

Hannover - Am Wochenende haben sich die Spezialisten des Zentralen Verkehrsdienstes der Polizei Hannover mal wieder auf die Suche nach getunten Autos in Hannover begeben, wie nordbuzz.de* berichtet. Und dabei sind die Beamten reichlich fündig geworden.

Ob Mercedes, Audi, BMW oder VW: 46 Autos wurden kontrolliert - und gleich 21 Verstöße festgestellt, so Behördersprecher André Puiu gegenüber der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". In Hannover gab es auch einen schlimmen Vorfall in einem Bus, als ein Mann sich von einem zwölfjährigen Kind gestört fühlte und zugeschlagen hat - mit drastischen Folgen. Schrecklich endete nahe Hannover auch ein Unfall, bei dem vier Freunde in einem Ford verunglückt sind.

Hannover: Tuning-Kontrolle zeigt dilettantisches Vorgehen einiger Auto-Poser

Wie Puiu laut Bericht weiter ausführt, hätten die Poser beim Tuning in Hannover teilweise dilettantisch agiert. So hätten die Kontrollierten an der Abgasanlage herumgeschraubt, die Rücklichter mit Folie überklebt oder gar die Schalldämpfer ausgebaut, um für einen noch satteren Sound der Autos zu sorgen.

Bluttat in Salzgitter: Mann soll Freund seiner Schwester erschossen haben - er war mit ihrer Beziehung nicht einverstanden

Tuning in Hannover: Zehn Autos nach Kontrolle direkt stillgelegt

In zehn Tuning-Fällen kannte die Polizei Hannover derweil kein Erbarmen und legte die betroffenen Autos direkt still. Zu groß sei die vorgenommene Manipulation in diesen Fällen gewesen. Angehalten wurden aber auch Poser, die ihre Motoren unverhältnismäßig laut aufheulen ließen oder schlicht viel zu schnell unterwegs waren.

Polizei Hannover geht gezielt gegen Tuning-Szene vor

Übrigens: Es warnicht die erste Aktion der Polizei Hannover gegen die Tuning-Szene. Wie die "Hannoversche Allgemeinen Zeitung" mitteilt, gehen die Beamten seit etwa einem Jahr regelmäßig gegen Poser vor, bei denen das Tuning am Auto illegal ist. So findet die Polizei unter anderem immer wieder getunte Autos, bei denen die Abgasanlage verändert wurde - in diesen Fällen wird sofort ein Strafverfahren eingeleitet.

