Bei Rot abgebogen? Stadtbahn schleift Opel 20 Meter mit - Zwei Personen und ein Hund bei Unfall verletzt

Hannover - Zu einem heftigen Unfall zwischen einer Üstra-Stadtbahn und einem Auto ist es am Donnerstagmittag in Hannover gekommen. Der Opel wurde womöglich wegen Missachtung einer Ampel von der Bahn erfasst und etwa 20 Meter mitgeschleift, wie nordbuzz.de* berichtet. Die beiden Insassen und ein Hund wurden verletzt.

Üstra-Stadtbahn erfasst Auto in Hannover - Opel 20 Meter mitgeschleift

Bei einem Unfall zwischen einem Oepl und einer Üstra-Stadtbahn auf der Stöckener Straße in Hannover sind am Donnerstagmittag nach Angaben von "Nonstopnews" beide Insassen des Wagens verletzt worden. Demnach bog der Pkw ersten Angaben zufolge an einer Kreuzung nach links ab, wurde dabei von der Bahn erfasst und etwa 20 Meter mitgeschleift. Eine Ampel und ein Verkehrsschild wurden umgerissen.

Zwei Personen und Hund nach Unfall mit Üstra-Stadtbahn in Hannover verletzt

+ Die Stadtbahn schleifte den Opel 20 Meter mit, es wurde eine Ampel und ein Schild umgerissen. © Nonstopnews

Zwei Menschen konnten sich selbst aus dem Opel befreiten. Beide Personen und ein Hund, der sich ebenfalls im Wagen befand, mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Trotz der Notbremsung des Fahrers gab es in der Üstra-Stadtbahn keine Verletzten.

Unfall-Ursache rote Ampel? Üstra-Stadtbahn erfasst Opel an Kreuzung in Hannover

Wie es zu dem Unfall zwischen der Üstra-Stadtbahn und dem Pkw kommen konnte blieb zunächst unklar. Offenbar kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Opel-Fahrer trotz roter Ampel abbog. Entsprechende Ermittlungen laufen. Der Stadtbahnverkehr war im Bereich der Unfallstelle unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

