Horror in Psychiatrie! Patient bedroht Mitarbeiterin mit Waffe - was er verlangt ist unaussprechlich

Eine Mitarbeiterin einer psychiatrischen Einrichtung bei Hannover wurde von einem Patienten vergewaltigt. Er hatte die geschlossene Psychiatrie vor Kurzem verlassen.

Hannover - Eine schlimme Tat ereignete sich am Donnerstag in einem Heim für Wiedereingliederung in Misburg bei Hannover. Ein psychisch kranker Mann soll eine junge Mitarbeiterin der Einrichtung vergewaltigt haben, wie nordbuzz.de* berichtet.

Vergewaltigung in Psychiatrie bei Hannover: Täter stellte laut Gutachter keine Bedrohung dar

Nach Informationen von bild.de soll der Mann, R.E., erst vor einigen Wochen in das Heim für Wiedereingliederung gekommen sein. Davor saß er im Maßregelvollzug in Wunstorf, nachdem er 2013 wegen räuberischer Erpressung eingewiesen worden war. Gutachter sahen bei dem 35-jährigen Mann offensichtlich keine Gefahr mehr. Was R.E. allerdings tat, beweist das Gegenteil.

Horror in Psychiatrie bei Hannover: Ex-Patient vergewaltigt Mitarbeiterin mit vorgehaltener Waffe

Der Täter soll eine 22-jährige Mitarbeiterin des Misburger Heimes bei Hannover mit einer Schreckschusspistole bedroht und zum Oral-Sex gezwungen haben! Die junge Frau konnte zum Glück fliehen und eine naheliegende Tankstelle erreichen. Von dort habe sie dann Hilfe gerufen.

Der ehemalige Patient, der jetzt wegen schwerer Vergewaltigung in Untersuchungshaft sitzt, soll seine Tat gestanden haben.

