Vermisster Christopher "Fausti" F. aufgetaucht - Rätsel um sein Verschwinden 

Der vermisste Christopher "Fausti" F. aus Hannover lebt - Die Polizei konnte seinen Aufenthaltsort ausfindig machen. Dennoch herrscht weiterhin Rätselraten um sein Verschwinden.

Seit Donnerstag, 16. Mai, wird Christopher F. aus Hannover vermisst

Christopher "Fausti" F. ist Szene-Wirt der "Bar Cumberland"

Alle Versuche seiner Familie Kontakt zu Ihm aufzunehmen, schlugen fehl

Die Polizei sucht nun mit einem Bild nach dem Vermissten und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung

Update vom 28. Mai 2019: Der verzweifelt gesuchte Barkeeper Christopher „Fausti“ F. aus Hannover ist am Leben! Wie die Polizei Hannover heute mitteilte, konnte der Aufenthaltsort des 39-Jährigen ausfindig gemacht werden. Nachdem Zeugen den Wirt zuletzt in der Hildesheimer Neustadt gesehen hatten, hatte sich die Suche der Polizei auf diesen Raum konzentriert – was letztendlich zum Erfolg geführt hatte. Die Hintergründe zu Christopher F.‘s Verschwinden sind weiterhin unbekannt.

Update vom 26. Mai 2019: Seit nun über eine Woche ist Christopher "Fausti" F. aus Hannover spurlos verschwunden. Die Suche der Polizei nach dem Szene-Wirt aus der "Bar Cumberland" verlief bisher ohne Erfolg. Christopher F. war am 16. Mai nicht zur Arbeit erschienen. Daraufhin meldete ihn seine Familie als vermisst. Die Polizei Hannover wollte nicht ausschließen, dass sich der vermisste Mann etwas antun möchte.

Original-Meldung vom 21. Mai 2019: Große Sorge um Christopher F. aus Hannover: Seit Donnerstag, 16. Mai, fehlt jede Spur des Wirts. Nachdem der Vermisste ist an diesem Tag nicht bei seiner Arbeitsstelle erschienen ist, meldete ihn seine Familie am Freitag als vermisst, wie nordbuzz.de* berichtet. Mithilfe eines Fotos sucht nun die Polizei Hannover nach dem 39 Jahre alten Mann.

Hannover: Christopher F. vermisst - Alle Kontaktversuche seiner besorgten Familie bislang fehlgeschlagen

Nach Angaben der Polizei Hannover wurde "Fausti", wie Christopher F. genannt wird, zuletzt am Sonntagmorgen, 19. Mai, gegen 1 Uhr im Hildesheimer Stadtteil Neustadt gesehen. Da sämtliche Versuche seiner Familie Kontakt mit Christopher F. aufzunehmen, bislang fehlgeschlagen sind, hat die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

Aktuell können die Ermittler nicht mehr ausschließen, dass sich der Vermisste etwas antun möchte. Aus diesem Grund veröffentlichte die Polizei nun ein Foto des 39-Jährigen und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach Christopher F.

Neffe startet Aufruf auf Facebook: Szene-Wirt Christopher "Fausti" F. aus Hannover vermisst

Wie BILD berichtet, startete Christipher F.'s Neffe auf Facebook einen Aufruf auf Facebook und hängte im Rahmen seiner eigenen Suchaktion Plakate in Hannover auf. "Er ist spurlos und ohne jede Nachricht verschwunden!", lauten die verzweifelten Worte des Neffens auf Facebook. Sowohl enge Freunde als auch sämtliche Krankenhäuser der Umgebung hat dieser bereits abgeklappert - ohne Erfolg.

Christopher F. vermisst: Polizei Hannover sucht mit Foto nach Wirt der "Bar Cumberland"

Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib von Christopher F. geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109- 3217 beim Polizeikommissariat Südstadt zu melden.

Hinweis der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

