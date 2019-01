Erster Kältetoter: Obdachloser Mann erfriert und niemand bemerkt es

Hannover - Wie nordbuzz.de* berichtet, hat die niedersächsische Landeshauptstadt ihr erstes Kälteopfer 2019 zu beklagen. Nachdem er mitten in der Innenstadt unbemerkt die Nacht im Freien verbracht hatte, erlag der 54 Jahre alte Obdachlose am Montag, 21. Januar, den Folgen einer Unterkühlung.

+ Der Mann erfror mitten am Kröpcke, einem zentralen Punkt im Stadtkern © Screenshot Google Maps

Laut Polizei hatte der Mann bei eisiger Kälte die Nacht von Samstag auf Sonntag unter freiem Himmel am Kröpcke, einem zentralen Punkt in der Innenstadt Hannovers, verbracht. Erst am Sonntagmorgen fanden Passanten den am Boden liegenden Mann, der jedoch zu diesem Zeitpunkt noch ansprechbar war.