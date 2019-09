13-Jährige aus Hanau ist seit Wochen verschwunden

Seit Wochen ist die 13-jährige Tsion Feleke Debebe spurlos aus ihrem Elternhaus in Hanau verschwunden. Die Polizei bittet um Hilfe.

Hanau - Wo ist Tsion Feleke Debebe? Das fragt aktuell die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um entsprechende Mithilfe. Die 13-Jährige, die in Äthiopien geboren ist, hat bereits Ende Juli die elterliche Wohnung in Hanau verlassen.

Hanau: 13-Jährige vermisst

Ein Bekannter will Tsion vor kurzem bei einer äthiopischen Sportveranstaltung in Zürich gesehen haben. Dies konnte bislang allerdings nicht bestätigt werden; entsprechende Ermittlungen laufen bereits.

Nach aktueller Einschätzung der Kripo Hanau dürfte es der 13-Jährigen vermutlich gut gehen. Tsion Feleke Debebe ist 1,58 Meter groß und dunkelhäutig; sie hat eine schlanke Statur und war bei ihrem Verschwinden mit einer Jeanshose, einem braunen Top und pinkfarbenen Sandalen bekleidet. Zudem hatte sie eine braune Handtasche dabei.

Hanau: Polizei sucht nach Hinweisen

Hinweise darauf, wo sich Tsion derzeit aufhält, nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

