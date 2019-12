Spaziergang nimmt eine dramatische Wende

Mysteriöser Angriff in Hanau: Ein Spaziergang nimmt für einen Mann eine dramatische Wende.

Spaziergang in Hanau nimmt eine dramatische Wende

Plötzlich kommt es an einem Skatepark zur unerwarteten Attacke

Erst Stunden später holt das Opfer Hilfe

Hanau – Zu einem mehr oder minder mysteriösen Angriff ist es in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) gekommen. Ein 45 Jahre alter Mann ging nach eigenen Angaben am Mittwoch (4.12.2019) gegen Mitternacht am Skatepark an der Maintaler Straße entlang, als seine Spaziergang eine überraschende und zugleich dramatische Wende nahm.

Angriff in Hanau: Männer schlagen 45-Jährigen

Bei seinem Spaziergang in Hanau traf der Mann plötzlich auf eine Gruppe von vier Männern – und die Situation nahm an Dramatik zu. Zwei der Männer griffen den 45-Jährigen plötzlich an und verletzten ihn sichtbar mit Schlägen, berichtet die Polizei Südosthessen. Warum die beiden Männer ihn attackiert haben, ist bislang unklar. Sie befinden sich auf der Flucht.

Der verletzte 45-Jährige ging nach dem Angriff in Hanau vermutlich erst einmal nach Hause – bis er dort gegen 4 Uhr einen Rettungswagen rief. Gemeinsam mit den Sanitätern traf ebenfalls die Polizei ein, die von der Leitstelle informiert worden war. Sie fand den Mann mit sichtbaren Verletzungen vor. Er hatte mehrere Hämatome im Gesicht und am Körper. Nachdem der Mann ärztlich versorgt war, schilderte er der Polizei seine Version des Angriffs.

Hanau: Polizei sucht nach Angriff Zeugen – warum rief der Mann erst so spät um Hilfe?

Weitere Informationen zur Attacke auf den 45-Jährigen in Hanau fehlen der Polizei allerdings, weil von den vermeintlichen Angreifer jede Spur fehlt. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen. Mysteriös an dem Angriff ist vor allem, warum der Mann erst vier Stunden nach dem Angriff den Rettungswagen verständigte.

Die zwei Männer, die den 45-Jährigen in Hanau angegriffen haben, sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Außerdem trugen sie einen Bart. Die Polizei in Hanau nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06181/100-611 entgegen. chw

