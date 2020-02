Schüsse in Hanau: Elf Menschen tot – was wir wissen und was nicht

In Hanau in Hessen sind nach den Schüssen insgesamt elf Menschen tot, darunter der mutmaßliche Täter. Die Ermittlungen laufen. Einige Fragen sind noch offen. Was wir wissen und was nicht.

Neun Menschen bei Schüssen in Hanau in Hessen getötet

bei getötet Mutmaßlicher Täter und weitere Person tot in Wohnung gefunden

und weitere Person gefunden Hinweise auf Motiv aus Rassismus* verdichten sich

Was wir wissen: Zehn Tote nach Schüssen in Hanau – Mutmaßlicher Täter ebenfalls tot

Hanau - Nach den tödlichen Schüssen in Hanau in Hessen am späten Mittwochabend (19.02.2020) steht eine ganze Region unter Schock. Insgesamt wurdenneun Menschen getötet, später in der Nacht fand die Polizei den mutmaßlichen Schützen und seine Mutter weitere Person leblos in einer Wohnung in Hanau.

Nach Angaben der Polizei wurden gegen 22 Uhr am Mittwochabend die Shisha-Bar „Midnight“ am Heumarkt in Hanau und danach die Café-Bar „La Votre“ angegriffen. Dabei seien vier Menschen erschossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein dunkler Wagen sei davongefahren.

am in Hanau und danach die angegriffen. Dabei seien vier Menschen erschossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein dunkler Wagen sei davongefahren. Anschließend fuhr der Schütze nach Kessselstadt . Dort fielen am Kurt-Schumacher-Platz wieder Schüsse in einer Café-Bar „Arena“ . Dort gab es fünf Opfer. Die Tatorte in Hessen wurden weiträumig abgesperrt, Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten die Umgebung.

. Dort fielen am wieder Schüsse in einer . Dort gab es fünf Opfer. Die Tatorte in Hessen wurden weiträumig abgesperrt, Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten die Umgebung. Insgesamt starben bei den Schüssen neun Menschen , mindestens vier weitere wurden durch die Schüsse verletzt.

, mindestens vier weitere wurden durch die Schüsse verletzt. Nachdem sie Hinweise zum Fluchtfahrzeug erhalten hatten, drang das SEK in der Nacht in eine Wohnung in einem Hanauer Reihenhaus im Stadtteil Kesselstadt ein. Dort wurde neben dem mutmaßlichen Täter eine weitere Person entdeckt. Beide waren beim Eintreffen der Polizei bereits tot.

erhalten hatten, drang das in der Nacht in eine Wohnung in einem Hanauer Reihenhaus im Stadtteil Kesselstadt ein. Dort wurde neben dem mutmaßlichen Täter eine weitere Person entdeckt. Beide waren beim Eintreffen der Polizei bereits tot. Die Sicherheitskräfte stellten ein Bekennerschreiben und ein Video sicher und werten es aus.

Schüsse in Hanau in Hessen: Mutmaßlicher Täter ist 43-jähriger Mann aus Hanau

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um den 43 Jahre alten Tobias R. aus Hanau in Hessen handeln. Bei der zweiten Person, die leblos in der Wohnung gefunden wurde, soll es sich nach Informationen von Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) um die 72 Jahre alte Mutter des mutmaßlichen Täters handeln. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Auch eine Waffe wurde laut Beuths Angaben dort gefunden.

aus Hanau in Hessen handeln. Bei der zweiten Person, die leblos in der Wohnung gefunden wurde, soll es sich nach Informationen von um die 72 Jahre alte Mutter des mutmaßlichen Täters handeln. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Auch eine Waffe wurde laut Beuths Angaben dort gefunden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann ein Sportschütze , der die Waffen legal besessen hatte.



, der die Waffen legal besessen hatte. Der Mann soll zuvor nicht im Visier der Ermittler gewesen sein. Bereits kurz nach den Schüssen hatte die Polizei in der Nähe des Tatorts in Hanau einen Mann festgenommen. Dieser hatte jedoch laut Polizei nichts mit den Schüssen zu tun, wie die Beamten später sagten. Auch eine angebliche Festnahme eines Tatverdächtigen in Lamboy bestätigten die Ermittler nicht.

hatte die Polizei in der Nähe des Tatorts in Hanau einen Mann festgenommen. Dieser hatte jedoch laut Polizei nichts mit den Schüssen zu tun, wie die Beamten später sagten. Auch eine angebliche Festnahme eines Tatverdächtigen in Lamboy bestätigten die Ermittler nicht. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat die Ermittlungen im Fall Hanau übernommen. Grund hierfür ist das Bekennerschreiben, das auf eine rassistische Motivation hindeuten soll.

übernommen. Grund hierfür ist das Bekennerschreiben, das auf eine hindeuten soll. Hessens Innenminister Beuth bestätige dies am Vormittag: „Nach unseren jetzigen Erkenntnissen ist ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben.“ Beuth sprach vom "Verdacht einer terroristischen Gewalttat".

Was wir nicht wissen: Die Identität der Toten - gab es Helfer in Hanau?

Zur Identität der neun Toten machte die Polizei in Hessen noch keine Angaben. Unter den Todesopfern sind nach ersten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden jedoch viele Menschen mit Migrationshintergrund.

noch keine Angaben. Unter den sind nach ersten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden jedoch viele Menschen mit Migrationshintergrund. Nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin sind bei den Angriffen fünf türkische Staatsbürger ums Leben gekommen.

ums Leben gekommen. Unbekannt ist, wie lange sich das Tatgeschehen hingezogen hat und wo sich der 43-Jährige vor der Tat aufgehalten hat.

Bislang gibt es noch keine Hinweise auf weitere Täter oder Helfer im Umfeld des mutmaßlichen Täters. Die Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.

In Hanau wurden zehn Menschen von einem Mann erschossen. Der mutmaßliche Täter ist auch verstorben. Es gibt Hinweise auf ausländerfeindliche Motive. Eine Chronologie der Ereignisse. Der Anwohner Sercan war als einer der ersten am Tatort, dem 24-Stunden-Kiosk in der Hanauer Weststadt. „Ich wohne hier gleich um die Ecke, habe drei Schüsse gehört, und dann noch weitere“, erzählt der 20-Jährige. Die Chronologie der Nacht können Sie hier nochmal nachlesen.

Nach dem rechtsextremen Terror-Anschlag in Hanau haben mehrere Städte zu Mahnwachen aufgerufen. Durch Hessen und Deutschland geht nach den tödlichen Schüssen in Hanau eine Welle der Solidarität.

Hanau erlebt die „schwärzesten Stunden der Stadtgeschichte“, sagt der Oberbürgermeister. Eindrücke aus einer geschockten Stadt.

Im ZDF reagiefrte Maybrit Illner mit einer Extraausgabe ihrer Talkshow auf den Anschlag in Hanau und fragte: „Rechter Terror außer Kontrolle?“

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa/Boris Roessler