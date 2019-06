Räuber bedroht Angestellten mit Schusswaffe und lässt sich Tresor öffnen

Ein noch unbekannter Mann überfällt ein Takko Fashion Bekleidungsgeschäft in Hanau. Der Täter bedroht den Angestellten mit einer Schusswaffe und lässt sich den Tresor öffnen.

Hanau - Am Samstagmorgen betrat ein maskierter Täter um 9.10 Uhr ein Takko Fashion Bekleidungsgeschäft im Grashüpferweg in Hanau. Der Räuber forderte von der 26-jährigen Angestellten zunächst die Herausgabe von Bargeld im Kassenbereich. Er bedrohte den Mann dabei mit einer Schusswaffe. Anschließend zwang er die Angestellte, den Tresor zu öffnen. Dort nahm der Täter weiteres Bargeld im oberen vierstelligen Bereich an sich, ehe er über die Hintertür in unbekannte Richtung flüchtete.

Polizei sucht Zeugen nach Raub in Hanau

Der Täter war laut Polizei etwa 30 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur und war schwarz gekleidet. Er sprach akzentfrei Deutsch und führte eine dunkle Sporttasche mit, in der er auch das Raubgut verstaute. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei bleiben erfolglos.

Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Unbekannten machen oder hat im Bereich des Bekleidungsmarktes im Grashüpferweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181/100-123 entgegen.

dr

Lesen Sie auch auf op-online.de*:

Raub auf dm-Drogeriemarkt: Resolute Angestellte vertreibt bewaffnete Täter

Eine 37-jährige Angestellte eines dm-Drogeriemarktes vertreibt zwei Räuber, die die Frau bei einem Überfall mit einer Pistole bedrohen.

Trio umringt junge Frau auf Straße und droht sie umzubringen

Eine 18-Jährige wird plötzlich auf offener Straße von drei Männern umringt, mit dem Tode bedroht und attackiert. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Segelboot kentert auf dem Main - drei Personen retten sich schwimmend ans Ufer

Ein Segelboot wird bei Frankfurt-Niederrad von einer starken Windböe erfasst und kentert.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.