Junge Frau wohl verschleppt und vergewaltigt - Polizei bittet um Mithilfe

Viele offene Fragen

+ © Screenshot Google Maps In der Nordstraße nördlich des Schlossgartens soll es zu der Vergewaltigung gekommen sein. © Screenshot Google Maps

Nach dem Besuch eines Festes am Schlossgarten in Hanau soll eine Frau in eine Wohnung verschleppt und vergewaltigt worden sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.