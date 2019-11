Zwanzigjähriger nach brutaler Attacke am Hauptbahnhof im Krankenhaus

Brutaler Angriff in Hanau: Am Hauptbahnhof schlagen und treten drei Männer auf 20-Jährigen ein.

Hanau - Drei Männer haben am Freitag in Hanau kurz nach 3 Uhr versucht, einen 20-jährigen Passanten im Bereich des Hauptbahnhofs auszurauben. Zuvor soll der junge Mann das Trio nach Feuer gefragt haben, berichtet die Polizei.

Als er ein Feuerzeug ausgehändigt bekommen hätte, sei er dann aufgefordert worden, sein Geld herauszugeben. Da er der Aufforderung nicht nachkam, hätten die Unbekannten auf ihn eingeschlagen und ihn getreten.

Hanau: Angriff am Hauptbahnhof - Mann im Krankenhaus

Dem Opfer gelang nach dem Angriff in Hanau allerdings die Flucht, sodass die Täter auch keine Beute machen konnten. Der Hanauer musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Die unbekannten Männer waren zwischen 1,70 und 1,80 groß.

Einer hatte dunkel kurze an den Seiten abrasierte Haare. Ein anderer hatte glatte schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der dritte trug eine Kapuze. Hinweise auf die Täter nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen. chw

