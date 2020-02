Tritte gegen den Kopf: 18-Jähriger nach brutalem Angriff in Hanau in U-Haft

In Hanau ist es zu einer Schlägerei und einem plötzlichen Angriff am Freiheitsplatz gekommen. Viele Fragen sind noch offen.

Schlägerei und Angriff in Hanau

und Angriff in Freiheitsplatz steht bei Attacken zweimal im Fokus

steht bei Attacken zweimal im Fokus Polizei nimmt Verdächtigen fest

Update vom Montag, 03.02.2020, 13.23 Uhr: Nach dem brutalen Angriff auf einen Mann in Hanau hat die Polizei wenige Stunden danach einen Tatverdächtigen festgenommen. Das berichtet das Polizeipräsidium Südosthessen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft. In der Nacht auf Samstag (01.02.2020) war auf dem Freiheitsplatz in Hanau ein 31 Jahre alter Mann bei einer Prügelei mit einem 18-Jährigen schwer im Gesicht verletzt worden.

Hanau: Schlägerei am Freiheitsplatz - Mann in Augenklinik

Den mutmaßlichen Täter nahm die Polizei wenig später in der Nähe des Tatorts fest. Eine Videoanlage hatte die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern zuvor aufgenommen. Gegen 1.30 Uhr sei es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, dann trat und schlug der 18 Jahre alte Tatverdächtige auf den Kopf des Mannes.

In der Nacht zum Samstag wurde ein 31 Jahre alter Mann in Hanau schwer verletzt.



Unsere Kollegen nahmen den 18-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.



➡ U-Haft.



Weitere Infos zur Meldung findet Ihr hier:https://t.co/dis1AAmMKS pic.twitter.com/8AYmRKCtWh — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 3, 2020

Dieser erlitt mehrere Knochenbrüche und eine Verletzung am Auge. Wegen dieser musste er sofort in die Augenabteilung der Uniklinik Frankfurt eingeliefert werden.

Freiheitsplatz in Hanau: Junger Mann greift anderen an

Die genauen Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch unklar. Wie ein Staatsanwalt auf Nachfrage erklärt, sei auf der Videoüberwachung ein „Pulk von Leuten“ zu sehen, mehrere Menschen hätten die Schlägerei wohl mitbekommen. Eine Rolle bei dem Streit könnte möglicherweise eine 21 Jahre alte Frau aus Hanau gespielt haben. Auch sie ist auf den Überwachungsaufnahmen zu sehen. Was genau vorgefallen ist, müsse jetzt geklärt werden.

Hanau: Fluchtgefahr bei 18-Jährigem - Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl

Der 18 Jahre alte mutmaßliche Täter war nach der Prügel-Attacke weggelaufen, bei ihm sei ein leichter Alkoholeinfluss festgestellt worden, so der Staatsanwalt. Der Mann sei in Hanau wohnhaft gewesen, habe momentan aber keinen festen Wohnsitz. Aufgrund seiner Vorgeschichte, die unter anderem Drogen- und Körperverletzungsdelikte beinhaltet, wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Es bestehe Fluchtgefahr.

Erstmeldung von Samstag, 01.02.2020, 08.44 Uhr: Hanau – In Hanau ist es in den vergangenen Tagen zu einer Schlägerei und einem Angriff gekommen, bei denen Menschen verletzt worden sind. Die jüngste Auseinandersetzung ereignete sich am frühen Samstagmorgen (01.02.2020) gegen 01:35 Uhr.

Hanau: Schlägerei am Freiheitsplatz endet für Mann in der Uniklinik

Bei einer Schlägerei am Freiheitsplatz in Hanau ist ein 31-jähriger Mann aus Erlensee am Auge verletzt worden und hat Gesichtsfrakturen erlitten. Wie die Polizei berichtet, prügelte er sich mit einem 18-jährigen Mann.

Vorausgegangen war ein Streit des Verletzten mit einer jungen Frau aus einer Personengruppe, die sich am Taxistand aufhielt. Der Grund dieses Streites liegt noch im Dunkeln. Sicher ist, dass es anschließend zur Schlägerei kam.

Weiterer Angriff in Hanau – Jugendlicher schlägt unvermittelt zu

Wegen seiner Verletzungen musste der Mann aus Erlensee mit dem Krankenwagen in die Uniklinik nach Frankfurt transportiert werden. Der 18-Jährige wurde nach kurzer Flucht durch die Polizei von Hanau festgenommen.

Schlägerei und plötzlicher Angriff am Freiheitsplatz: Polizei hat einen Verdacht

Ein weiterer Angriff in Hanau fand am Donnerstagabend (30.01.2020) an der Bushaltestelle „Am Freiheitsplatz“ statt. Ein etwa 16 Jahre alter Täter schlug einem Jugendlichen ins Gesicht.

Hanau: Polizei sucht nach Angriff am Freiheitsplatz nach Zeugen

Was war geschehen? Gegen 18.50 Uhr stand der Brachtaler an der Haltestelle in Hanau, als der Unbekannte aus einer Gruppe von Begleitern heraustrat und den 17-Jährigen unvermittelt anging, berichtet die Polizei Südosthessen. Der etwa 1,75 Meter große Täter hatte schwarze lockige Haare und eine schmale Figur. Er trug eine schwarze Hose. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-611 zu melden.

Zu einem mysteriöser Angriff ist es jüngst in Hanau gekommen. Ein Spaziergang nimmt für einen Mann eine dramatische Wende.

