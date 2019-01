Polizei will Smart kontrollieren: Plötzlich gibt der Fahrer Gas - mit verheerenden Folgen

Hamburg - Die Polizei wollte in der Nacht vom Samstag, 12. Januar, auf Sonntag, 13. Januar, gegen 0.23 Uhr im Hamburger Stadtteil St. Pauli einen Smart kontrollieren. Wie nordbuzz.de* berichtet, war das, was dann folgte, wirklich filmreif. (Mädchen (16) wird seit Tagen vermisst - jetzt gibt Polizei neue Details bekannt)

Als die Polizisten den Smart in Hamburg anhalten wollten, reagierte der Fahrer des Kleinwagens anders als erwartet: Statt stehen zu bleiben, drückte der Mann das Gaspedal durch und hielt direkt auf einen der Beamten zu. "Im letzten Moment konnte ein Polizist zur Seite springen, der den flüchtenden Wagen aufhalten wollte", berichtet ein Sprecher der Polizei Hamburg. Doch dies war nur der Auftakt einer fimreifen Szene.

+ Der Smart wurde abgeschleppt © picture alliance/dpa

Wie im Action-Film raste der Smart auf der Flucht vor der Polizei die Stufen der steilen, zum Hafen führenden Balduintreppe hinunter. Als der Wagen an einem Geländer hängen blieb, ließen der Fahrer und seine Beifahrerin den demolierten Smart zurück. "Die beiden Personen, die in dem Wagen saßen, flüchteten zu Fuß weiter", so der Sprecher der Polizei. Die beiden Personen konnten unbekannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.