Hamburger Einkaufszentrum: Mann bedroht Mitarbeiter mit Handgranate und Messer

Von: Sebastian Peters, Elias Bartl

Teilen

Der Eingang wurde von der Polizei abgesperrt © Blaulicht-News.de

Der Mitarbeiter eines Einkaufszentrums wurde zunächst von einem Mann bedroht. Als ein Messer und eine Handgranate ins Spiel kam, rückte die Polizei Hamburg an.

Hamburg – Am Mittwochabend, 08. Februar 2023, ist es in dem Einkaufszentrum Mercado in Ottensen zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Mann einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer und einer Handgranate bedrohte. Dank des raschen Eingreifens der Polizei Hamburg konnte der Mann jedoch festgenommen werden, ohne dass es zu Verletzungen kam.



Sei schneller informiert: die Blaulicht-News direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram.

Polizeieinsatz in Ottensen am Mercado Einkaufszentrum – Mann mit Handgranate und Messer bedroht

Die Handgranate steht direkt neben dem Eingang des Einkaufszentrums © Blaulicht-News.de

Täglich die spannendsten Hamburg-Nachrichten direkt ins Postfach



Die Polizei hat den Zugang zum Mercado derzeit gesperrt, während Entschärfer im Einsatz sind, um die Handgranate unschädlich zu machen. Ob es sich bei der Granate um eine Übungshandgranate oder eine Sprenggranate handelt, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.