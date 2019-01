Mädchen (16) seit über eine Woche vermisst: Polizei nennt Details - und hat eine Spur

Hamburg: Seit dem 5. Januar wird in Hamburg nach einem vermissten Mädchen gesucht.

In Hamburg wird schon seit über eine Woche ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Ylva Helena Schumacher bleibt verschwunden. Jetzt hat die Polizei einen Verdacht.

Update vom 15. Januar 2019: Gibt es endlich eine Spur im Fall der gesuchten Ylva Helena Schumacher? Auf Nachfrage von nordbuzz.de* teilte Florian Abbenseth, Pressesprecher der Polizei Hamburg, am Dienstagmittag neue Erkenntnisse mit. „Wir haben inzwischen konkrete Hinweise darauf, dass sich das vermisste Mädchen im Bereich Hamburg-Altona aufhalten könnte“, so Abbenseth.

Dennoch sei die Situation momentan unverändert: „Das Mädchen gilt weiterhin als vermisst.“ Auch in Lübeck wird eine Person vermisst. Ein 32-jähriger Mann ist dort seit Silvester spurlos verschwunden.

Schock: Mann wird schwer verletzt in Hamburg gefunden und verstirbt - Polizei steht vor Rätsel

Hamburg: Ylva Helena Schumacher wird vermisst - sie braucht dringend Medizin

Update vom 13. Januar: Auch am Sonntag gibt es keine neuen Hinweise auf den Verbleib von Ylva Helena Schumacher aus Hamburg. Das 16-jährige Mädchen benötigt dringend eine medizinische Betreuung. Aus diesem Grund hier noch einmal die Bitte der Polizei Hamburg um Mithilfe: Wer Hinweise zum Verbleib von Ylva Helena Schumacher geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 040/ 4286-56789 zu melden.

Auch schlimm: Passanten entdecken in Hamburg Leiche im Wasser nahe Rathaus - Polizei hat einen Verdacht

Ylva Helena Schumacher aus Hamburg wird vermisst

Update vom 12. Januar: Die 16-jährige Ylva Helena Schumacher ist weiterhin spurlos verschwunden. Umso mehr setzt die Polizei jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung. Da das Mädchen gerne mit dem ÖPNV unterwegs ist, sollten Mitbürger im Großraum Hamburg besonders in Bus und Bahn die Augen nach dem vermissten Mädchen offen halten. (Polizei will Smart in Hamburg kontrollieren: Fahrer gibt plötzlich Gas - mit verheerenden Folgen)

Update vom 11. Januar: Ylva Helena Schumacher aus Hamburg wird immer noch vermisst. "Es liefen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein, die jedoch nicht zur Aufklärung des Falls führten", erklärt Florian Abbenseth, Pressesprecher der Polizei Hamburg, auf Nachfrage von nordbuzz.de*.

Als Randnotiz fügt er an, dass Ylva Helena gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. "Es besteht also die Möglichkeit, dass die 16-Jährige mit Bus und Bahn unterwegs ist. Es deutet bislang nichts darauf hin, dass die Vermisste sich außerhalb von Hamburg bewegt." (VW Passat kollidiert mit Pferd: Familienauto wird völlig eingedrückt, Tier tot)

Ylva Helena Schumacher vermisst - jetzt geht die Polizei wegen Mädchen an Öffentlichkeit

Meldung vom 10. Januar 2019: Auf der Suche nach einem vermissten Mädchen hat sich die Polizei Hamburg jetzt an die Öffentlichkeit gewendet, wie nordbuzz.de* berichtet. Gesucht wird die 16-jährige Ylva Helena Schumacher. (Zoll öffnet Kofferraum von Auto - Was Beamte sehen, verschlägt ihnen die Sprache)

Hamburg: Vermisstes Mädchen Ylva Helena Schumacher wird seit 5. Januar gesucht

Ylva Helena Schumacher ist seit Samstag, 5. Januar, verschwunden, teilt die Polizei Hamburg mit. Das vermisste Mädchen bedarf dringend medizinischer Betreuung - sie wurde zuletzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eines Krankenhauses in Hamburg-Harburg gesehen. Bislang blieb jede Suchmaßnahme ohne Erfolg. (Auto rast unter Lkw: Fahrer ist sofort tot, Rettungsgasse wird zum Ärgernis)

Das vermisste 16-jährige Mädchen aus Hamburg wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter: 16-18 Jahre

Größe: circa 1,70 Meter

"normale" Figur

westeuropäische Erscheinung

lange, dunkel gefärbte Haare

grünes Tank-Top

schwarze Jogginghose

barfuß

Zeugen, die Hinweise auf Ylvas Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 040/ 4286-56789 zu melden.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Weitere Nachrichten aus Hamburg und der Region

Frau lehnt Heiratsantrag eiskalt ab - dann greift die Feuerwehr ein

Weil ein Mercedes-Lkw beim Abbiegen in Stade einen VW Golf übersah, ist es zu einem schlimmen Unglück gekommen.

Stromausfall beim Abendessen - Vater macht erschreckende Entdeckung im Obergeschoss.