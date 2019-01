Hund entdeckt Wasserleiche in Hamburg - jetzt ist wohl klar, wer der Tote ist

In der Hafencity Hamburg wurde eine männliche Wasserleiche von einem Hund entdeckt. Jetzt ist wohl klar, wer der Tote ist. Die Todesursache ist unklar.

In Hamburg wurde eine Wasserleiche gefunden

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte aus

Identität des Toten ist wohl geklärt

Todesursache steht noch nicht fest

Update vom 31. Januar 2019: Bei der Leiche, die am Dienstag, 29. Januar, von Spaziergängern am Baakenhafen in der HafenCity Hamburg entdeckt wurde, soll es sich nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" um einen 68-jährigen Mann handeln, der am 4. Januar bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde. Die Ursache für den Tod des 68-Jährigen ist dem Bericht zufolge noch nicht geklärt.

Update vom 30. Januar 2019: Anscheinend war es der Hund eines Spaziergängers, der die männliche Leiche im Schilf entdeckte. Derzeit wird der Leichnam im Institut für Rechtsmedizin untersucht. Wer der Tote ist und ob ein Fremdverschulden vorliegt, ist noch nicht bekannt.

Hamburg: Wasserleiche in Hafenstadt entdeckt

Meldung vom 29. Januar 2019: Wie nordbuzz.de* berichtet, entdeckten Zeugen am Dienstagmittag, 29. Januar, eine Wasserleiche in der Grandeswerderstraße in der Hafencity Hamburg und alarmierten umgehend den Rettungsdienst.

Hamburg: Feuerwehr birgt Wasserleiche aus Schilf

+ Die Leiche wurde in der Grandeswerderstraße gefunden © (Fotomontage)

Wie Bild berichtet, rückte daraufhin ein Großaufgebot der Feuerwehr aus. Die Einsatzkräfte bargen eine männliche Leiche aus dem Schilf des Ufers. Die Identität des Toten konnte noch nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Hamburg: Bereits vier Wasserleichen im Januar 2019

Es handelt sich bereits um die vierte Wasserleiche, die im Januar 2019 in Hamburg auftauchte.

