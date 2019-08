Vor den Augen der Eltern: Kleinkind rutscht zwischen S-Bahn und Bahnsteig - Fahrgäste reagieren blitzschnell

Ein drei Jahre alter Junge ist am Samstagabend an einem Bahnhof in Hamburg aus seinem Kinderwagen gefallen und zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante gerutscht.

Hamburg - Schock in der Hamburger Innenstadt: Ein dreijähriger Junge ist am Samstagabend am Bahnhof Jungfernstieg mit dem Schrecken davon gekommen. Der blitzschnellen Reaktion von mehreren Fahrgästen haben es die Eltern zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist.

Fahrgäste reagieren blitzschnell und kommen Eltern zu Hilfe

Wie die Polizei berichtet, wollten die Eltern mit ihrem Kind gegen 18.45 Uhr in die S 1 in Fahrtrichtung Blankenese einsteigen. Als der Kinderwagen im Türbereich verkantete und in Schräglage geriet, fiel der Junge heraus und rutschte zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante. Ein Fahrgast zog sofort die Notbremse, andere Reisende kamen den Eltern zu Hilfe und zogen das Kind aus dem Bahnsteig, so die Polizei. Der Dreijährige wurde durch eine sofort herbeigerufene Rettungswagenbesatzung notfallmedizinisch untersucht. Da er augenscheinlich unverletzt geblieben war, wurde er durch Bundespolizisten wieder in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Hamburger Polizei warnt vor Stromschienen an S-Bahngleisen

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg erneut vor den Gefahren an Bahnanlagen. Die Stromschienen an den S-Bahngleisen führen 1200 Volt Gleichstrom. Eine Berührung ist lebensgefährlich.

Kürzlich sorgte eine grausame Attacke am Frankfurter Bahnhof für Entsetzen. Ein achtjähriger Junge und seine Mutter wurden vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Das Kind kam bei der schrecklichen Tat ums Leben.

Wenige Tage später wurde ein zweijähriger Junge bei einem furchtbaren Unfall in Engelskirchen (Nordrhein-Westfalen) schwer verletzt, als auch er von einem Zug erfasst wurde.

