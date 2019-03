St. Pauli-Hooligans attackieren Polizei vor Derby gegen HSV - der bleibt nur ein Ausweg

In Hamburg griffen aggressive St.-Pauli-Fans zwei Zivil-Beamte an (Symbolbild)

Hooligans vom FC St. Pauli haben vor dem Derby gegen den HSV die Polizei in Hamburg attackiert. Die Beamten hatten keine Chance und mussten fliehen.

Hooligans des FC St. Pauli haben die Polizei in Hamburg attackiert

Die Beamten ergriffen bei dem brutalen Angriff die Flucht und riefen Kollegen um Verstärkung

Der Vorfall ereignete sich nur eine Woche vor dem Derby gegen den Hamburger SV (HSV) in der Zweiten Liga

Hamburg - Wie nordbuzz.de* berichtet, attackierten am Samstag, den 2. März, gegen 20.40 Uhr in der Nähe des Heiligengeistfeldes im Hamburger Stadtteil St. Pauli rund 15 gewaltbereite Hooligans des FC St. Pauli zwei Zivil-Beamte der Polizei. Und das, obwohl das Derby gegen den HSV erst in einer Woche stattfindet!

Hamburg: Hooligans von St. Pauli attackieren Polizei vor Derby gegen HSV

Die Hooligan-Gruppe hatte sich vorab in Hamburg in einem Lokal aufgehalten, wo die Täter sich vermummten und Handschuhe anzogen. Dann gingen die aggressiven St.-Pauli-Fans auf die beiden Polizisten los. Die Zivil-Beamten mussten sich in ihr Einsatzfahrzeug retten und Verstärkung anfordern.

Hooligans von St. Pauli: Angriff auf Polizei in Hamburg vor HSV-Derby - Tätverdächtige bekannt

Fünf Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren wurden im Zuge einer Sofortfahndung festgenommen. Laut Hamburger Abendblatt handelt es sich bei den festgesetzten St.-Pauli-Hooligans um Männer, die bereits in der Vergangenheit durch diverse Gewaltdelikte bei Fußballspielen aufgefallen sind.

