Hamburg - Nachdem Passanten am Montag eine Wasserleiche neben der Schleuse des Rathauses in Hamburg entdeckt haben, wurde der Leichnam aus der Alster geborgen und in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die Polizei äußerte sich zur möglichen Identität des des Toten, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hamburg: Wasserleiche aus Alster beim Rathaus geborgen

+ Nach der Bergung der Wasserleiche aus der Alster in Hamburg wurde sie ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. © picture alliance/dpa

Nach einem dpa-Bericht haben Passanten am Montag eine Wasserleiche neben der Schleuse des Hamburger Rathauses in der Alster entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Leichnam nach eigenen Angaben bergen und brachte ihn in das Institut für Rechtsmedizin. (Mädchen wird schon seit Tagen vermisst: Sie braucht dringend Hilfe - Polizei nennt neue Details)

Leiche in Hamburg: Polizei hat einen Verdacht

Wie die Polizei mitteilt, könnte es sich um einen 26-jährigen Mann aus Afghanistan handeln. Entsprechende Ausweispapiere wurden bei dem Toten gefunden. Zu den Umständen des Todes konnte die Polizei keine nähere Angaben machen. Es seien zunächst jedoch keine Hinweise auf äußere Einwirkungen gefunden worden. (Smart-Schock in Hamburg! Polizei will Fahrer kontrollieren - es kommt zum Unglück)

+ Laut Polizei könnte es sich bei dem Toten um einen 26-jährigen Mann aus Afghanistan handeln. © picture alliance/dpa

