Netto: Mann schleicht sich an Kassiererin - dann beginnt der Albtraum

Hamburg - Es sind schockierende Bilder, die eine Videokamera aus einem Netto in Hamburg festgehalten hat. Die Polizei fahndet aktuell mit diesen Bildern und Videosequenzen öffentlich nach zwei bislang unbekannten Männern, die den Discounter überfallen haben. Das berichtet nordbuzz.de*.

Hamburg: Maskierte Männer überfallen Netto in Eppendorf

Ein Mann, von der Polizei Täter 1 genannt, näherte sich am 6. März der Kasse im Discounter in Hamburg-Eppendorf in der Hegestraße gegen 21.50 Uhr und gab der Kassiererin einen Leergutbon. Als die Frau den Bon scannte und auch noch den Preis für einen zu erwerbenden Donut eingegeben hatte, öffnete sich die Kassenlade im Netto automatisch.

Just in diesem Moment tauchte plötzlich ein zweiter Mann (Täter 2), der sich angeschlichen hatte, vor der Kassiererin auf. Er drückte das Opfer zurück, griff in die Kasse und nahm das Bargeld. Auch Täter 1 drückte die Frau bei dem Überfall im Netto zurück und schnappte sich das Bargeld aus der geöffneten Kasse. Nach ihrem Raubzug flüchteten die beiden Männer in Richtung Eppendorfer Baum in Hamburg.

Hamburg: Polizei veröffentlicht Video vom Überfall auf Netto

Da die bisherigen Ermittlungen des zuständigen Raubdezernats (LKA 134) nicht zur Identifizierung der Täter führten, wurden nun die Videosequenzen aus dem Netto in Hamburg veröffentlicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat der zuständige Ermittlungsrichter nämlich eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern aus der Überwachungskamera angeordnet. Achtung, wichtige Warnung der Polizei Hamburg! Die Zeitangaben der Kamera aus dem Netto in Hamburg sind nicht korrekt und somit auch irrelevant.

Netto in Hamburg überfallen: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die Räuber aus dem Netto in Hamburg werden in der Täterbeschreibung wie folgt beschrieben:

Täter 1:

schwarzafrikanisch

ca. 20 Jahre alt

ca. 170 cm groß

schlank

dunkel gekleidet mit Kapuze

Täter 2:

schwarzafrikanisch

größer als Täter 1

dunkel gekleidet

Hinweise zu den gezeigten im Video gezeigten Personen sollen Zeugen unter der Telefonnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede andere Polizeidienststelle richten. Die Polizei Hamburg fahndet auch nach einem Sexualstraftäter, wie nordbuzz.de berichtet.

+ Die Polizei sucht auch nach dem zweiten Täter aus dem Netto in Hamburg. © Polizei Hamburg

