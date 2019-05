Lotto-Sensation: Hamburgerin wird über Nacht zur Millionärin - ohne sechs Richtige!

In Hamburg kam es zur ersten Lotto-Sensation des Jahres: Eine Frau aus Neugraben-Fischbeck wurde zur Neu-Millionärin, obwohl sie nicht mal sechs Richtige hatte.

Eine Frau aus Neugraben-Fischbeck wurde über Nacht zur Lotto-Millionärin

Die der Spielerin gelang die Lotto-Sensation, obwohl sie keine sechs Richtigen hatte

Sie entschied sich am Spiel77 teilzunehmen und gewann rund 1.58 Millionen Euro

Hamburg – Seit Samstag, 4. Mai, ist Hamburg um einen Millionär reicher: Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde eine Frau aus dem Stadtteil Neugraben-Fischbeck über Nacht zu Hamburgs erster Lotto-Millionärin des Jahres 2019 - dabei hatte sie nicht mal die erforderlichen sechs Richtigen.

Frau aus Hamburg schafft die Lotto-Sensation: Millionärin ohne sechs Richtige

Die Lotto-Spielerin aus Neugraben-Fischbeck verdankt ihren unverhofften Geldsegen tatsächlich nur einem Kreuz, dass sie richtig setzte. Zwar hatte die Neu-Millionärin bei der normalen Lotto-Ziehung kein Glück. Jedoch entschied sie sich an der Zusatzlotterie "Spiel77" teilzunehmen. Und genau dieses Kreuz sollte ihr Leben verändern: Laut Lotto-Pressestelle wurde die Spielscheinnummer der Hamburgerin gezogen, womit sie auf einen Schlag genau 1.577.777 Euro reicher ist. Zu einem schockierenden Vorfall kam es, als ein Mann in Hamburg ein 14-jähriges Mädchen in seinem VW mitnahm und sexuell missbrauchte. Das berichtet nordbuzz.de*.

Lotto Spiel77 macht Frau aus Hamburg zur Millionärin: Gewinn von rund 1.58 Millionen Euro

Michael Heinrich, Geschäftsführer von Lotto Hamburg berichtete gegenüber der MOPO, es handele sich über den den bislang höchsten Lottogewinn des Jahres 2019 in Hamburg. 2018 gewannen gleich zwei Hamburger in der klassischen Lotto-Ziehung, die jeweils siebenstellige Beträge gewannen. Außerdem gelang es einem weiterem Hamburger den Euro-Jackpot zu knacken. Er gewann unfassbare 18 Millionen Euro.

In Hamburg sucht die Polizei auch nach diesem brutalen und auf Video aufgenommenen Duo, wie nordbuzz.de* berichtet.

+ Ein kleines Kreuz veränderte das Leben der Spielerin über Nacht © pa/obs WestLotto

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.