Illegales Autorennen mit Luxusauto endet in Unfall-Drama: Mann stirbt in Audi A7

Der zerstörte Audi A7, in dem der 24-Jährige ums Leben kam.

Ein illegales Autorennen mit einem Audi A7 endete in Hamburg in einem schrecklichen Unfall. Ein junger Mann stirbt nach einem heftigen Aufprall im Auto.

In Hamburg kam es zu einem schrecklichen Unfall mit einem Audi A7

Ein 24-Jähriger starb bei dem Unfall - sein Bruder, der den Audi A7 fuhr, überlebte

Ihr Audi A7 geriet außer Kontrolle und prallte gegen einen Lkw

Laut Polizei Hamburg handelte es sich dabei um ein illegales Autorennen

Hamburg - Bei einem Unfall während eines mutmaßlichen illegalen Autorennens ist ein 24-Jähriger am Montagabend auf der Köhlbrandbrücke ums Leben gekommen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Unfall in Hamburg: Beifahrer stirbt bei illegalem Autorennen in Audi A7

Er saß nach Polizei- und Medienangaben als Beifahrer in einem Auto, einem Audi A7, der von seinem jüngeren Bruder gefahren wurde. Aufgrund des überhöhten Tempos geriet das Auto gegen 22.30 Uhr im Bereich "Am Finkenwerder Bogen" in Hamburg außer Kontrolle und prallte seitlich gegen einen parallel fahrenden Lastwagen.

Hamburg: Illegales Autorennen mit Audi A7 fordert Todesopfer

Der Polizei zufolge besteht der Verdacht, dass sich der 22-jährige Fahrer mit einem zweiten Auto ein Rennen lieferte. Er verlor bei einem Überholmanöver in einer Linkskurve die Kontrolle und prallte auf der Brücke gegen einen in die gleiche Richtung fahrenden Laster sowie gegen die Leitplanke. Dann wurde sein Wagen seitlich gegen einen zweiten Lastwagen geschleudert. Dadurch starb sein Bruder, nachdem er schwere Kopfverletzungen erlitten hatte.

In Hamburg kam es am Montag zu einem weiteren schrecklichen Unfall vor einer Garage, bei dem eine Frau ums Leben kam.

Tödlicher Unfall auf Köhlbrandbrücke: Polizei Hamburg ermittelt wegen illegalem Autorennen

Der Fahrer des Audi A7wurde bei dem Zusammenprall am Montagabend in Hamburg leicht verletzt und musste psychologisch betreut werden. Auch der Fahrer des anderen Autos war vor Ort und konnte festgestellt werden. Nach Zeugenaussagen waren beide Wagen bereits vorher durch häufige Fahrspurwechsel mit hohem Tempo und lautes Beschleunigen aufgefallen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Autorennens ein.

Nur einige Tage später kam es zu einem weiteren schlimmen Unfall, bei dem sich ein SUV überschlug und komplett zerstört wurde, wie nordbuzz.de* berichtet.

