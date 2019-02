Florian C. vermisst - traurige Gewissheit nach tagelanger Suche

Ein Mann aus Hamburg war zu Gast in einem Hotel im Harz in Göttingen. Dann verschwand er. Jetzt gibt es traurige Gewissheit. Der vermisste Florian C. ist tot.

Update vom 18. Februar 2019: Der seit Freitag, 8. Februar, aus einem Hotel in Bad Sachsa im Landkreis Göttingen vermisste Mann aus Hamburg ist tot. Das hat die Polizei Göttingen mitgeteilt. Laut Bericht hat ein Wanderer den leblosen Körper des 30-Jährigen am Samstagnachmittag gegen 15.25 Uhr im Waldgebiet Sieber im Harz gefunden. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes aus Hamburg feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Seit dem Verschwinden des 30-jährigen Mannes aus Hamburg hatte die Polizei Bad Lauterberg mit Unterstützung von Beamten benachbarter Dienststellen intensiv nach ihm gesucht. Dabei wurden auch ein Polizeihubschrauber aus Hannover sowie Personensuchhunde der Polizeidirektion Lüneburg eingesetzt. Am Samstag folgte dann die traurige Gewissheit: Der 30-jährige Mann aus Hamburg ist tot.

Florian C. aus Hamburg vermisst: Mann nach Hotel-Besuch in Göttingen verschwunden

Ursprüngliche Meldung vom 14. Februar 2019: Der 30-jährige Florian C. aus Hamburg wird seit Freitag, 8. Februar, im Harz vermisst. Nach Angaben der Polizei Göttingen habe der junge Mann seit Montag, 4. Februar, in einem Hotel in Bad Sachsa im Landkreis Göttingen im Harz gewohnt.

Dort wurde er allerdings an besagtem Freitagabend zum letzten Mal gesehen, wie nordbuzz.de* berichtet. Er gilt als vermisst - die Suche durch die Polizei Bad Lauterberg hat begonnen.

Vermisst: Junger Mann aus Hamburg im Harz verschwunden

Angehörige von Florian C. aus Hamburg erstatten am Dienstag, 12. Februar, eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Florian C. gibt es bislang nicht. Nach vorliegenden Informationen soll er sich sehr gut im Harz auskennen. In Wismar wird übrigens ein 13-jähriger Junge vermisst, wie nordbuzz.de* berichtet.

Göttingen: Wer hat vermissten Florian aus Hamburg im Harz gesehen?

Der vermisste Florian C. ist schlank, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und trägt kurze dunkle Haare. Über seine aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt.

Polizei nimmt Hinweise zu vermisstem Mann aus Hamburg entgegen

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Florian C. aus Hamburg oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524-9630 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

