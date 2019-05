In Einkaufszentrum gerast: Jetzt erklärt Rentner seine 25-Meter-Horror-Fahrt

Ein Mercedes krachte in Hamburg in das Alstertal-Einkaufszentrum.

Ein 85-jähriger Mann ist mit seinem Mercedes in den Galeria Kaufhof im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg gerast. Es gab Verletzte. Jetzt spricht der Rentner über seine Horror-Fahrt.

Update vom 1. Mai 2019: Der Nach dem schlimmen Vorfall im Alstertal-Einkaufszentrum, als ein Rentner mit seinem Mercedes in den Galeria Kaufhof raste, gibt es nun neue Erkenntnisse. Ein Polizeisprecher erklärt, wie es zu dem Unfall in Hamburg kam. „Der Mann sagt, er wäre eingeparkt gewesen und habe dann die Beifahrertür geöffnet.“ So berichtet es die Bild. Der 85-Jährige sei dann von dort in das Auto gestiegen und "wollte über die Mittelkonsole auf den Fahrersitz steigen, kam dann offensichtlich auf das Gaspedal und gab Vollgas“, so der Polizeisprecher.

Fünf Stufen sei der Mann dann mit dem Mercedes nach oben gefahren und durch die Handtaschen-Abteilung gedüst. Fraglich ist für die Ermittler immer noch, wie der Rentner überhaupt das Auto gestartet hat. Ein weiteres Rätsel: Warum hat der 85-Jährige eigentlich nicht gebremst? Viele Fragen sind nach der 25-Meter-Horror-Fahrt durch das Einkaufszentrum immer noch offen.

Großeinsatz! Mann rast mit Mercedes in Einkaufszentrum - Mehrere Verletzte

Update vom 30. April 2019, 15.40 Uhr: Wie jetzt bekannt wurde, vermutet die Polizei, dass der 85-jährige Mercedes-Fahrer auf dem Parkdeck des Alstertal-Einkaufszentrums erst einige Eingangsstufen hinauf fuhr und dann durch die Glasfassade in die Verkaufsfläche des Galeria Kaufhofs raste. Wie ein Feuerwehrsprecher zudem mitteilte, soll der Unfallhergang nicht länger als fünf bis acht Sekunden gedauert haben.

Update, 14.26 Uhr: Ein Augenzeuge schilderte der Bild, wie er die dramatischen Sekunden nach dem Unfall erlebt hatte. "Eine Frau, die gerade einkaufte, lief schreiend raus und rief: Raus, raus, raus, wer weiß, was da noch alles kommt." Im Einkaufszentrum war Panik ausgebrochen. Feuerwehrsprecher Martin Schneider nahm vor dem Einkaufszentrum in Hamburg Stellung zu dem Vorfall: „Der Autofahrer wurde leicht verletzt und hat Blessuren am Arm. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.“

Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg: Auto rast in Galeria Kaufhof

Update, 12.44 Uhr: Jetzt gibt es neue Details zum schrecklichen Unfall im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg. Der Mercedes-Fahrer, der in den Galeria Kaufhof krachte, wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine Angestellte wurde ebenfalls leicht verletzt und wurde in eine Klinik gebracht. Zahlreiche Augenzeugen des Vorfalls im Einkaufszentrum erlitten einen Schock. Nach Informationen der Mopo wurden sie seelsorgerisch betreut.

Unfall in Hamburg: Mercedes kracht in Einkaufszentrum - mehrere Verletzte

Erstmeldung vom 30. April 2019, 11.48 Uhr: Dramatischer Unfall in Hamburg! Am größten Einkaufszentrum in Hamburg kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Mercedes krachte am Dienstagvormittag in das Alstertal-Einkaufszentrum, kam erst kurz vor der Rolltreppe zum Stehen.

Beinahe wäre der Fahrer mitsamt seines Autos im Einkaufszentrum in die Tiefe gestürzt. Dort befanden sich gerade zahlreiche Menschen. Wegen Absturzgefahr wurde der Mercedes mit Stahlseilen befestigt. Es soll nach Informationen der Mopo mehrere Verletzte geben. Unter ihnen soll sich auch der 85 Jahre alte Mercedes-Fahrer befinden.

Hamburg: Großeinsatz in Alstertal-Einkaufszentrum - Gebäude evakuiert

Der Rentner verlor wohl die Kontrolle auf dem Parkdeck und schoss im Einkaufszentrum in den Galeria Kaufhof. Zuvor durchbrach der Mercedes eine Glastür.

Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Polizei Hamburg hat die Ermittlungen aufgenommen und das Gebäude evakuiert.

Großeinsatz in Hamburg: Augenzeuge berichtet von Mercedes-Schrecksekunde in Einkaufszentrum

Ein Augenzeuge berichtete der Bild: „Der Mann ist mit seinem Wagen in einer Tour durchgebrettert.“ Beinahe wäre es zu einem riesigen Unglück gekommen.

Video: Das sagen die Hamburger zum Auto-Unfall im Alstertal-Einkaufszentrum

