Dreister Schoko-Dieb: Mann klaut 59 Packungen Schokolade – “zum eigenen Verzehr”

Am Hauptbahnhof Hamburg hat ein 32 Jahre alter Mann versucht, ganze 59 Packungen Schokolade auf einmal zu klauen. Seine Methode dafür war höchst kurios.

Hamburg – Da hat aber jemand einen süßen Zahn! Und jetzt allerdings auch ein Hausverbot: Am Rosenmontag verhielt sich ein Mann am Hauptbahnhof Hamburg auffällig. Er verließ fluchtartig einen Supermarkt dort.Außerdem war seine Jacke extrem ausgebeult.

Schoko-Dieb in Hamburg: Edel-Süßigkeiten im Wert von 100 Euro

Polizisten, die gerade auf Streife spazierten, wurden jedenfalls misstrauisch und hielten den 32-Jährigen an. Laut Mitteilung der Polizei dann Folgendes: "Unter der Jacke kamen insgesamt 59 Packungen einer ‘Schweizer Traditionsschokolade’ zum Vorschein."

59 geklaute Schokoladen: "zum eigenen Verzehr", sagte der Dieb in Hamburg

59 Tafeln! Der Beschuldigte gab an, dass er die Schokolade selbst essen wollte. Das wirft schon einige Fragen auf. Wann wollte er der Täter die alle essen? Hat er sich für verschiedene Sorten der Marke - Nuss, Marzipan oder Rosine - entschieden? Der Polizei zufolge hatte seine Beute einen Wert von etwa 100 Euro.

Diebstahl in Hamburg: Gauner-Ehepaar am Hauptbahnhof

"Genuss-Dieb" in Hamburg: Strafverfahren wegen dreistem Schokoladen-Klau

Der ertappte Schoko-Dieb musste das Schokolade an einen Supermarkt-Mitarbeiter abgeben. In der Polizei-Mitteilung hat er nun den Stempel “Genuss-Dieb” weg. Neben Hausverbot in dem Supermarkt erwartet den 32-Jährigen jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

