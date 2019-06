Massenschlägerei am Pommes-Stand im Freibad - mit Stühlen und Mülleimer

Bis zu 20 Personen waren im Halterner Freibad Aquarell an einer Massenschlägerei beteiligt. Und es blieb offenbar nicht nur bei Schlägen.

Haltern - Wie 24VEST.de* berichtet, waren im Halterner Freibad Aquarell zehn bis 20 Personen an einer Massenschlägerei beteiligt. Zunächst waren ein 15- und ein 16-Jähriger aus Recklinghausen mit dem 27-Jährigen aus Haltern am Kiosk in Streit geraten.

Offenbar wurden auch Stühle und ein Mülleimer als Schlagwerkzeug eingesetzt. Als die Polizei eintraf, hatten sich die Kontrahenten bereits wieder getrennt.

